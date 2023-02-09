Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии
Зеленский утверждает, что передал Санду план России по дестабилизации ситуации в Молдавии
© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
"Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Он добавил, что "незамедлительно предупредил о всех этих угрозах" Молдавию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. Как заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ, заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности.