https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850884275.html

Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии

Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии

Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

2023-02-09T15:58

в мире

молдавия

россия

владимир зеленский

майя санду

украина

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Он добавил, что "незамедлительно предупредил о всех этих угрозах" Молдавию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. Как заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ, заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности.

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, владимир зеленский, майя санду, украина