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Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии - РИА Новости, 09.02.2023
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Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии
Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии
Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:58
2023-02-09T15:58
в мире
молдавия
россия
владимир зеленский
майя санду
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Он добавил, что "незамедлительно предупредил о всех этих угрозах" Молдавию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. Как заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ, заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности.
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в мире, молдавия, россия, владимир зеленский, майя санду, украина
В мире, Молдавия, Россия, Владимир Зеленский, Майя Санду, Украина
15:58 09.02.2023
 
Зеленский утверждает, что передал Санду российский план по Молдавии

Зеленский утверждает, что передал Санду план России по дестабилизации ситуации в Молдавии

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
"Недавно я говорил с президентом Молдавии Майей Санду и проинформировал ее о том, что получилось перехватить нашей разведке – детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии. Российский документ, который показывает: кто, когда и в последствии каких действий собирается сломать Молдавию и демократический порядок и установить свой контроль над ней", - заявил Зеленский во время выступления в четверг в Брюсселе в Совете Европы. Он добавил, что "незамедлительно предупредил о всех этих угрозах" Молдавию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Россия 24" и РИА Новости заявил, что на роль "следующей Украины" Запад сейчас "приглядывает" Молдавию, поскольку президент страны Майя Санду готова практически на все. Как заявил глава пресс-службы молдавского МИД Даниел Водэ, заявление российской стороны о том, что Молдавия может стать "второй Украиной", не соответствует действительности.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту
 
В миреМолдавияРоссияВладимир ЗеленскийМайя СандуУкраина
 
 
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