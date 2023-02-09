https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту

"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту - РИА Новости, 09.02.2023

"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту

Почти год Кишинев перевооружает армию и ведет переговоры с НАТО под предлогом "вторжения России". В Приднестровье сейчас забили тревогу: на самом деле нападение РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:03

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

илан шор

игорь додон

майя санду

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Почти год Кишинев перевооружает армию и ведет переговоры с НАТО под предлогом "вторжения России". В Приднестровье сейчас забили тревогу: на самом деле нападение готовят на них. Законодательная база уже есть, президенту Майе Санду осталось дать отмашку. Что происходит в республике — в материале РИА Новости.Сепаратистский скандалПарламент Молдавии принял законопроект о борьбе с сепаратизмом. За него проголосовали 60 депутатов правящей партии "Действие и солидарность", еще 40 воздержались, и лишь один выступил против. Согласно документу, за призывы к отделению человека могут посадить на десять лет. Если действия сопровождаются насилием или применением оружия — на 12. А за заговор против государства грозит семь лет тюрьмы.Сторонники Санду уверены: благодаря новому закону они смогут эффективнее защищать информационную безопасность страны. Поводы для беспокойства есть: по данным соцопросов, в январе лишь 24% респондентов доверяли президенту. Следом шли призывающие к дружбе с Москвой экс-президент Игорь Додон (6,9%) и другой оппозиционный лидер — Илан Шор (3,5%). При этом почти половина граждан заявила, что в Молдавии нет политиков, на которых можно положиться.Зато из зарубежных глав государств наибольшей популярностью пользуется президент России Владимир Путин (38%). На втором месте — глава Румынии Клаус Йоханнис (36,6%), на третьем — украинский лидер Владимир Зеленский (35,3%).Другой берегСамопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) расценила инициативу Кишинева как "акт агрессии". Там заявили, что закон ставит под угрозу переговорный процесс и провоцирует эскалацию напряженности. В МИД непризнанного государства подчеркнули: теперь у молдавских властей есть основания для политически мотивированного уголовного преследования практически любого жителя Приднестровья. Вся ответственность за последствия принятия документа ляжет на плечи Кишинева, предупредили на левом берегу Днестра.Примечательно, что в конце января глава МИД ПМР Виталий Игнатьев рассказал о готовящихся на 17 февраля переговорах с руководством Молдавии. Встреча должна состояться в Приднестровье. В последний раз стороны встречались 2 декабря в Кишиневе.В команде Санду утверждают, что мирное урегулирование конфликта с Тирасполем для них в приоритете. Вместе с тем премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица подчеркивает, что главная проблема — разоружение Приднестровья, из-за чего страна должна быть готова к любым сценариям. Депутат "Действия и солидарности" Оазу Нантой и вовсе считает, что можно обойтись без диалога с ПМР. "Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий, положить его на стол, и тех, кто примет эти условия, простят, остальным придется уйти", — заявил политик в эфире TVR Moldova.Санду высказывается на эту тему неопределенно. Она полагает, что в периоды турбулентности для объединения с ПМР в любой момент "могут появиться определенные возможности". Параллельно в украинском издании "Европейская правда" опубликовали статью "Пришло время ликвидировать Приднестровье". По мнению авторов, вариантов два: ввести подразделения ВСУ в ПМР или отключить Тирасполю газ, чтобы уничтожить его экономику. Иначе самопровозглашенное государство будет мешать европейской интеграции Кишинева и Киева.Подозрительное совпадениеЗаконопроект о борьбе с сепаратизмом приняли 2 февраля, спустя девять лет после референдума в Гагаузском автономном территориальном образовании. Местные власти, руководствуясь особым статусом, решили, что имеют право на самостоятельную не только внутреннюю, но и внешнюю политику. Поэтому у гагаузов спросили, куда они хотят вступить: в Европейский союз или Таможенный (нынешний ЕАЭС). Большинство выступило за второй вариант.Кишинев пытался сорвать референдум, а затем дискредитировать его итоги, но внутри Гагаузии до сих пор уверены в правильности выбора. Отношения между центром и регионом так и не нормализовались. К примеру, летом 2022-го именно с Гагаузии начались массовые акции протеста против антироссийской политики, которая, с точки зрения оппозиции, углубила экономический кризис в Молдавии. Чтобы припугнуть недовольных, Кишинев провел незапланированные учения спецназа в столице автономии Комрате.В Гагаузии не ставят вопрос об отделении от Кишинева, но местных все равно периодически подозревают в сепаратизме. К тому же центр мешает автономной территории назначить собственного прокурора и начальника управления юстиции. Также молдавские власти в одностороннем порядке изменили название ЦИК Гагаузии и его функционал, что создало проблемы для подготовки и проведения выборов. Несмотря на то что в особом статусе автономии прописано право на квоту в парламенте Молдавии, регион ни разу не смог ею воспользоваться. Гагаузы, которые все-таки стали депутатами, сделали это по партийным спискам.Народная ненавистьОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что новые статьи уголовного кодекса Молдавии серьезно осложнят жизнь тем, кто намерен и дальше бороться за особый статус своего региона или его независимость. Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова обращает внимание: власти республики смогут привлекать к ответственности почти всех жителей Приднестровья — от рядового бюджетника до госслужащего. Как минимум, они будут пособниками сепаратистов."Действия Кишинева нарушают базовый принцип равноправия в переговорном процессе. Фактически речь идет о том, что Молдавия не признает Тирасполь как сторону конфликта, что автоматически блокирует диалог", — указывает Харитонова.Не менее серьезные проблемы ожидают гагаузов. По словам эксперта, если в ходе евроинтеграции Молдавии кто-то из них открыто заявит о желании вступить в ЕАЭС и напомнит о праве региона на самоопределение, его будет ждать тюрьма. То же самое произойдет при несогласии с объединением с Румынией. В целом, как отмечает Харитонова, у Санду появился мощный инструмент в борьбе с оппозицией.Молдавский политолог Виталий Андриевский согласен с таким утверждением, но советует Кишиневу осторожнее размахивать "новой дубиной". К примеру, президент и члены правительства Приднестровья попадут под статью о сепаратизме, потому что Молдавия не признает их должности. Кроме того, отвечать по закону придется тем, кто публично называет Тирасполь столицей независимого государства, но так обычно говорят только в высших эшелонах власти ПМР.В прошлом году власти Молдавии приняли закон о проведении заочных судов. Это значит, что приднестровских сепаратистов можно судить без их присутствия, однако, как только они решат покинуть ПМР, их сразу арестуют. К несчастью для Тирасполя, Кишинев — его единственная связь с внешним миром."Есть вероятность, что это вызовет массовый исход бюрократов из органов власти самопровозглашенной республики. Местным жителям перестанут выплачивать пенсию, полиция не будет ловить преступников. Переговоры с главой МИД Приднестровья тоже придется прекратить", — поясняет Андриевский.Несмотря на открывающиеся перспективы ликвидировать самопровозглашенную республику, Кишинев не стремится наладить диалог с ее населением. Андриевский отмечает, что это может привести к тяжелым последствиям: Санду получит около 400 тысяч ненавидящих ее избирателей.

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, илан шор, игорь додон, майя санду, евразийский экономический союз, вооруженные силы украины, таможенный союз, политика