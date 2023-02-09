https://ria.ru/20230209/mladenets-1850983102.html

В Уфе в СК рассказали, как младенец оказался в сугробе без одежды

В Уфе в СК рассказали, как младенец оказался в сугробе без одежды - РИА Новости, 09.02.2023

В Уфе в СК рассказали, как младенец оказался в сугробе без одежды

Многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой от гостей выронила десятимесячного малыша в сугроб и рядом упала сама, ребенок получил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:55

2023-02-09T21:55

2023-02-09T21:55

происшествия

россия

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 9 фев – РИА Новости. Многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой от гостей выронила десятимесячного малыша в сугроб и рядом упала сама, ребенок получил переохлаждение, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. Ранее РИА Новости в башкирской полиции сообщали, что в частном секторе на улице Розы Люксембург уфимец обнаружил в сугробе малыша без одежды, а рядом лежала пьяная мать. Мужчина отогрел ребенка и передал его медикам. Сообщалось, что малыш попадет в дом ребенка, потому его мать, имеющая пятерых детей, лишена прав на троих, их опекает ее совершеннолетний сын. В СУСК РФ по региону сообщили, что в отношении нерадивой матери возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оставление в опасности". "Женщина в состоянии алкогольного опьянения по дороге домой от родственника уронила свою годовалую дочку в снег, после чего находилась рядом, не принимая никаких мер ввиду алкогольного опьянения. Ребенок некоторое время находился на снегу без одежды при отрицательной температуре воздуха. Плач ребенка услышал житель соседнего дома, который вместе с друзьями оказал девочке необходимую помощь и вызвал медицинских сотрудников", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователями совместно с оперативниками организованы следственно-оперативные мероприятия, чтобы установить причины произошедшего. "С подозреваемой проводятся следственные действия, исследуются ее бытовые условия. Установлено, что ранее женщина была судима, а также лишена родительских прав в отношении других своих детей. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства на предмет полноты принятия профилактических мер в отношении указанной семьи", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230203/rebenok-1849511035.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, уфа, следственный комитет россии (ск рф)