https://ria.ru/20230209/minoborony-1850854959.html

ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков на двух направлениях

ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков на двух направлениях - РИА Новости, 09.02.2023

ВС России уничтожили более 140 украинских боевиков на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли около 140 военнослужащих на двух направлениях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:30

2023-02-09T14:30

2023-02-09T15:29

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли около 140 военнослужащих на двух направлениях, сообщили в Минобороны России."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 103-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", — рассказали в военном ведомстве.На данном направлении уничтожено до 30 украинских бойцов, три пикапа, а также одна американская артиллерийская система М777.Как уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении армейская авиация, артиллерия группировки войск "Центр" нанесли удары по подразделениям 116-й бригады теробороны, 92-й механизированной, 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Райгородок, Ямполовка, Стельмаховка, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230209/spetsoperatsiya-1850857977.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: на Краснолиманском направлении уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих Конашенков: на Краснолиманском направлении уничтожены свыше 110 украинских военнослужащих 2023-02-09T14:30 true PT4M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины