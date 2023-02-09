20:16 09.02.2023 (обновлено: 21:13 09.02.2023)
Мексика остается дружественной страной, заявил посол России
Посол России Коронелли: Мексика остается дружественной страной, отношения развиваются
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото. Архивное фото
МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Мексика остается дружественным государством по отношению к России - товарооборот между странами сохраняется, несмотря на сложности в финансах и логистике, а политические и культурные контакты в прошедшем году получили свое развитие, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли.
"В мире прибавилось турбулентности, но, к счастью, Мексика не входит в число недружественных нам государств, остается дружественной страной, и это определяло динамику наших двусторонних отношений в прошлом году. Они развивались на позитиве, неплохо шли торгово-экономические отношения. Пока не могу назвать объем товарооборота, поскольку данные Федеральной таможенной службы еще не опубликованы, но по ощущениям моим и моих коллег, Мексика уверенно оставалась на позициях нашего второго по объему торгового партнера в регионе", - рассказал российский дипломат.
По словам Коронелли, наиболее заметными моментами в политических контактах, которые получили развитие в 2022 году, стали встречи министров иностранных дел Сергея Лаврова и Марсело Эбрарда в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня на открытии очередной сессии Генассамблеи ООН, а также на встрече министров иностранных дел G20 на Бали. В двусторонней повестке были и вопросы, которые обсуждались в Совете безопасности ООН, где Мексика работала в составе непостоянных членов организации.
"В нижней палате Мексиканского генерального конгресса был сформирован новый состав группы дружбы с Россией. Причем это было в марте месяце, уже после начала специальной военной операции, что вызвало здесь весьма бурную реакцию. Считаю, что это был знаковый момент в наших двусторонних отношениях в прошлом году", - заявил глава российской дипмиссии.
Среди культурных мероприятий, которые приняла и помогла организовать мексиканская сторона, - концерты Хора Турецкого и серия мероприятий в крупных городах, посвященных 100-летнему юбилею советского и российского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя.
"В рамках юбилея при поддержке наших мексиканских коллег провели целый ряд мероприятий - в библиотеке Национального антропологического музея был открыт бюст Кнорозова, а в Мериде, Мехико, Пуэбле и Тласкале прошла серия фотовыставок. Кроме того, в Мериде в этом году открылось наше очередное почетное консульство", - добавил российский посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>