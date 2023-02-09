https://ria.ru/20230209/meksika-1850969769.html

Мексика остается дружественной страной, заявил посол России

Мексика остается дружественной страной, заявил посол России - РИА Новости, 09.02.2023

Мексика остается дружественной страной, заявил посол России

Мексика остается дружественным государством по отношению к России - товарооборот между странами сохраняется, несмотря на сложности в финансах и логистике, а... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:16

2023-02-09T20:16

2023-02-09T21:13

мексика

россия

нью-йорк (город)

юрий кнорозов

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

большая двадцатка

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МЕХИКО, 9 фев - РИА Новости. Мексика остается дружественным государством по отношению к России - товарооборот между странами сохраняется, несмотря на сложности в финансах и логистике, а политические и культурные контакты в прошедшем году получили свое развитие, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Виктор Коронелли. "В мире прибавилось турбулентности, но, к счастью, Мексика не входит в число недружественных нам государств, остается дружественной страной, и это определяло динамику наших двусторонних отношений в прошлом году. Они развивались на позитиве, неплохо шли торгово-экономические отношения. Пока не могу назвать объем товарооборота, поскольку данные Федеральной таможенной службы еще не опубликованы, но по ощущениям моим и моих коллег, Мексика уверенно оставалась на позициях нашего второго по объему торгового партнера в регионе", - рассказал российский дипломат. По словам Коронелли, наиболее заметными моментами в политических контактах, которые получили развитие в 2022 году, стали встречи министров иностранных дел Сергея Лаврова и Марсело Эбрарда в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня на открытии очередной сессии Генассамблеи ООН, а также на встрече министров иностранных дел G20 на Бали. В двусторонней повестке были и вопросы, которые обсуждались в Совете безопасности ООН, где Мексика работала в составе непостоянных членов организации. "В нижней палате Мексиканского генерального конгресса был сформирован новый состав группы дружбы с Россией. Причем это было в марте месяце, уже после начала специальной военной операции, что вызвало здесь весьма бурную реакцию. Считаю, что это был знаковый момент в наших двусторонних отношениях в прошлом году", - заявил глава российской дипмиссии. Среди культурных мероприятий, которые приняла и помогла организовать мексиканская сторона, - концерты Хора Турецкого и серия мероприятий в крупных городах, посвященных 100-летнему юбилею советского и российского ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя. "В рамках юбилея при поддержке наших мексиканских коллег провели целый ряд мероприятий - в библиотеке Национального антропологического музея был открыт бюст Кнорозова, а в Мериде, Мехико, Пуэбле и Тласкале прошла серия фотовыставок. Кроме того, в Мериде в этом году открылось наше очередное почетное консульство", - добавил российский посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://ria.ru/20230117/meksika-1845387990.html

https://ria.ru/20230123/meksika-1846670547.html

мексика

россия

нью-йорк (город)

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мексика, россия, нью-йорк (город), юрий кнорозов, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, большая двадцатка