https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html

Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада

Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада - РИА Новости, 09.02.2023

Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T16:21

2023-02-09T16:21

2023-02-09T17:45

специальная военная операция на украине

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безопасность

брюссель

украина

дмитрий медведев

владимир зеленский

совет европы

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки.Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение."Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - сказал Медведев на совещании, кадры с которого выложил в своем телеграм-канале.В четверг зампред Совбеза побывал на Омском заводе транспортного машиностроения, где ознакомился с продукцией предприятия, выполняемой в рамках гособоронзаказа."Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") занимается модернизацией Т-80. Первые тaнки сошли с конвейера в 2019 году.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850220421.html

https://ria.ru/20230208/uoters-1850686450.html

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Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения 2023-02-09T16:21 true PT0M29S

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россия, безопасность, брюссель, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, совет европы