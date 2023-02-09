Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/medvedev-1850895955.html
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада - РИА Новости, 09.02.2023
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:21
2023-02-09T17:45
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брюссель
украина
дмитрий медведев
владимир зеленский
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850907556_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eae1211ab027978cabbc78f07a6c9d4d.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки.Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение."Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - сказал Медведев на совещании, кадры с которого выложил в своем телеграм-канале.В четверг зампред Совбеза побывал на Омском заводе транспортного машиностроения, где ознакомился с продукцией предприятия, выполняемой в рамках гособоронзаказа."Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") занимается модернизацией Т-80. Первые тaнки сошли с конвейера в 2019 году.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850220421.html
https://ria.ru/20230208/uoters-1850686450.html
россия
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения
Медведев на Омском заводе транспортного машиностроения
2023-02-09T16:21
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850907556_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73fe73332b946eb017e6edd58202ee6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, брюссель, украина, дмитрий медведев, владимир зеленский, совет европы
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брюссель, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Совет Европы
16:21 09.02.2023 (обновлено: 17:45 09.02.2023)
 
Медведев прокомментировал просьбу Зеленского о новом оружии у Запада

Медведев сообщил о планах увеличить производство современного оружия и танков в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации, когда противник России "клянчит" на Западе оружие, для нее естественным будет увеличивать производство различного вооружения, включая современные танки.
Владимир Зеленский в четверг в Брюсселе выступил на Совете Европы и призвал европейские страны предоставить в качестве помощи Украине современное вооружение.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:25Специальная военная операция на Украине
Медведев прокомментировал разговоры о "корейском сценарии" для Украины
"Как известно, наш противник клянчил самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ? Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружений и военной техники, включая современные танки", - сказал Медведев на совещании, кадры с которого выложил в своем телеграм-канале.
В четверг зампред Совбеза побывал на Омском заводе транспортного машиностроения, где ознакомился с продукцией предприятия, выполняемой в рамках гособоронзаказа.
"Омсктрансмаш" (Омский завод транспортного машиностроения, входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") занимается модернизацией Т-80. Первые тaнки сошли с конвейера в 2019 году.
Британский музыкант Роджер Уотерс выступает на заседании Совета Безопасности ООН по Украине
Вчера, 22:36Специальная военная операция на Украине
Медведев оценил выступление Уотерса в Совбезе ООН
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБрюссельУкраинаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала