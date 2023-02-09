https://ria.ru/20230209/medpreparat-1850872937.html
ПСБ профинансирует производство медпрепарата на мощностях предприятия ОПК
ПСБ профинансирует производство медпрепарата на мощностях предприятия ОПК - РИА Новости, 09.02.2023
ПСБ профинансирует производство медпрепарата на мощностях предприятия ОПК
ПСБ и Институт инженерной физики в рамках III Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал" подписали кредитный договор по финансированию... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:23
2023-02-09T15:23
2023-02-09T15:23
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ПСБ и Институт инженерной физики в рамках III Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал" подписали кредитный договор по финансированию производства лекарственного препарата от вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали старший вице-президент - директор департамента финансового оздоровления предприятий ОПК ПСБ Сергей Добрин и президент автономной некоммерческой организации "Институт инженерной физики" Алексей Царьков. Финансирование проекта, в том числе приобретения оборудования, строительно-монтажных работ, планируется по льготной ставке в рамках государственной программы поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. "Диверсификация производства - хорошо зарекомендовавший себя инструмент финансового оздоровления предприятий ОПК. Институт инженерной физики – это успешный инновационный научный концерн, который разрабатывает новейшие образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, в том числе в области навигации и геодезического обеспечения, физико-энергетических систем, автоматизированных систем управления и связи. Производство гражданской продукции позволит предприятию еще увеличить рентабельность производства", - сказал Добрин.По словам Царькова, в период нестабильной эпидемиологической ситуации в мире очень важно серьезное внимание к наращиванию научного потенциала, к развитию соответствующей инфраструктуры. "С помощью финансовой поддержки ПСБ мы расширим наши возможности по выпуску такой необходимой и актуальной гражданской продукции", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псб (банк псб), промсвязьбанк, технологии
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Технологии
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. ПСБ и Институт инженерной физики в рамках III Российского форума по финансовой грамотности "Просто капитал" подписали кредитный договор по финансированию производства лекарственного препарата от вирусных заболеваний, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали старший вице-президент - директор департамента финансового оздоровления предприятий ОПК ПСБ Сергей Добрин и президент автономной некоммерческой организации "Институт инженерной физики" Алексей Царьков.
Финансирование проекта, в том числе приобретения оборудования, строительно-монтажных работ, планируется по льготной ставке в рамках государственной программы поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
"Диверсификация производства - хорошо зарекомендовавший себя инструмент финансового оздоровления предприятий ОПК
. Институт инженерной физики – это успешный инновационный научный концерн, который разрабатывает новейшие образцы продукции военного, двойного и гражданского назначения, в том числе в области навигации и геодезического обеспечения, физико-энергетических систем, автоматизированных систем управления и связи. Производство гражданской продукции позволит предприятию еще увеличить рентабельность производства", - сказал Добрин.
По словам Царькова, в период нестабильной эпидемиологической ситуации в мире очень важно серьезное внимание к наращиванию научного потенциала, к развитию соответствующей инфраструктуры.
"С помощью финансовой поддержки ПСБ мы расширим наши возможности по выпуску такой необходимой и актуальной гражданской продукции", - отметил он.