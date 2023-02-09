https://ria.ru/20230209/malchik-1850712769.html

В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ

В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2023

В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ

Семилетнего мальчика спасли из-под обломков в турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после землетрясения, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:45

2023-02-09T07:45

2023-02-09T07:45

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Семилетнего мальчика спасли из-под обломков в турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после землетрясения, передал телеканал TRT Haber. "Семилетнего Ахмеда спустя 70 часов после землетрясения спасли из-под обломков в турецком Адыямане. Первое, о чем он предупредил спасателей, это было то, что у него завтра уроки в школе", - передал телеканал. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850712637.html

турция

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Максим Горбачев

в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, турция