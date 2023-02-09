https://ria.ru/20230209/malchik-1850712769.html
В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ
В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ
Семилетнего мальчика спасли из-под обломков в турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после землетрясения, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T07:45
2023-02-09T07:45
2023-02-09T07:45
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
турция
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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Семилетнего мальчика спасли из-под обломков в турецкой провинции Адыяман спустя 70 часов после землетрясения, передал телеканал TRT Haber. "Семилетнего Ахмеда спустя 70 часов после землетрясения спасли из-под обломков в турецком Адыямане. Первое, о чем он предупредил спасателей, это было то, что у него завтра уроки в школе", - передал телеканал. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850712637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, турция
В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Турция
В Турции спасли мальчика спустя 70 часов после землетрясения, сообщили СМИ
TRT Haber: семилетнего мальчика спасли в Турции спустя 70 часов после землетрясения