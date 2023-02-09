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Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России - РИА Новости, 09.02.2023
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Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России - РИА Новости, 09.02.2023
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:50
2023-02-09T18:33
в мире
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украина
франция
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro. "В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал", — сказал Зеленский. Кроме того, президент Украины отметил, что французский лидер "изменился, и изменился по-настоящему". В июне 2022 года Макрон говорил, что Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить.
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в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Евросоюз
08:50 09.02.2023 (обновлено: 18:33 09.02.2023)
 
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России

Президент Украины Зеленский заявил об изменении позиции лидера Франции Макрона по России

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

"В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал", — сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины отметил, что французский лидер "изменился, и изменился по-настоящему".

В июне 2022 года Макрон говорил, что Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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