08:50 09.02.2023 (обновлено: 18:33 09.02.2023)
Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России
Президент Украины Зеленский заявил об изменении позиции лидера Франции Макрона по России
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.
"В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал", — сказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины отметил, что французский лидер "изменился, и изменился по-настоящему".
В июне 2022 года Макрон говорил, что Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить.
"В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал", — сказал Зеленский.
Кроме того, президент Украины отметил, что французский лидер "изменился, и изменился по-настоящему".
В июне 2022 года Макрон говорил, что Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить.