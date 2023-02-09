https://ria.ru/20230209/makron-1850719164.html

Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России

Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России - РИА Новости, 09.02.2023

Зеленский увидел изменение позиции Макрона после слов о России

Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:50

2023-02-09T08:50

2023-02-09T18:33

в мире

россия

украина

франция

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по России с тех пор, как говорил, что ее нельзя унижать, заявил глава Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro. "В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал", — сказал Зеленский. Кроме того, президент Украины отметил, что французский лидер "изменился, и изменился по-настоящему". В июне 2022 года Макрон говорил, что Россию нельзя "унижать", потому что настанет день, когда сотрудничество с государством придется возобновить.

https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, франция, владимир зеленский, евросоюз