https://ria.ru/20230209/makeevka-1850870081.html

В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск

В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 09.02.2023

В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск

Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Ломоносова, 17 ранена женщина 1997 года рождения; по улице Ломоносова, 53 ранена женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что из-за обстрела в Кировском районе повреждены шесть частных жилых домов.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

донецкая народная республика

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, макеевка, происшествия, вооруженные силы украины