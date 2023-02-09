https://ria.ru/20230209/makeevka-1850870081.html
В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск
В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 09.02.2023
В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:17
2023-02-09T15:17
2023-02-09T15:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 9 фев - РИА Новости. Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Кировского района Макеевки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 февраля поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Макеевка (Кировский район): по улице Ломоносова, 17 ранена женщина 1997 года рождения; по улице Ломоносова, 53 ранена женщина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что из-за обстрела в Кировском районе повреждены шесть частных жилых домов.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
донецкая народная республика
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, макеевка, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Происшествия, Вооруженные силы Украины
15:17 09.02.2023 (обновлено: 15:24 09.02.2023)
В Макеевке две женщины пострадали при обстреле со стороны украинских войск
Представительство ДНР: две женщины пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Макеевки