https://ria.ru/20230209/loukostery-1850964208.html

Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России

Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России - РИА Новости, 09.02.2023

Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России

Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T19:45

2023-02-09T19:45

2023-02-09T19:45

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лоукостеры

авиакомпании

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Конечно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров. Он отметил, что лоукостер - востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год". "Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

туризм, новости - туризм, россия, экономика, владимир путин, лоукостеры, авиакомпании