https://ria.ru/20230209/loukostery-1850964208.html
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России - РИА Новости, 09.02.2023
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России
Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:45
2023-02-09T19:45
2023-02-09T19:45
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лоукостеры
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Конечно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров. Он отметил, что лоукостер - востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год". "Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230201/aeroflot-1848828176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, экономика, владимир путин, лоукостеры, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Экономика, Владимир Путин, лоукостеры, авиакомпании
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России
Президент Путин заявил, что развитие лоукостеров в России будет продолжено
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
"Конечно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров.
"У нас, так скажем, покупательная способность граждан не позволяет всем летать в бизнес-классе, в первом классе, поэтому объем перевозок, конечно, зависит от цены билета", - добавил Путин.
Он отметил, что лоукостер - востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год".
"Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", - заключил Путин.