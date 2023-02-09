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Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России - РИА Новости, 09.02.2023
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Туризм
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Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России - РИА Новости, 09.02.2023
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России
Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T19:45
2023-02-09T19:45
туризм
туризм
новости - туризм
россия
экономика
владимир путин
лоукостеры
авиакомпании
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. "Конечно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров. Он отметил, что лоукостер - востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год". "Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", - заключил Путин.
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туризм, новости - туризм, россия, экономика, владимир путин, лоукостеры, авиакомпании
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Экономика, Владимир Путин, лоукостеры, авиакомпании
19:45 09.02.2023
 
Путин пообещал продолжить развитие лоукостеров в России

Президент Путин заявил, что развитие лоукостеров в России будет продолжено

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие лоукостеров будет продолжено, так как не все могут себе позволить летать бизнес-классом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.
"Конечно будет", - сказал Путин, отвечая на вопрос бортпроводника авиакомпании "Победа" Алины Макаровой о том, будет ли продолжено развитие лоукостеров.
"У нас, так скажем, покупательная способность граждан не позволяет всем летать в бизнес-классе, в первом классе, поэтому объем перевозок, конечно, зависит от цены билета", - добавил Путин.
Он отметил, что лоукостер - востребованный вид услуги, о чем свидетельствует тот факт, что компания "Победа", предоставляющая ее, отработала с прибылью даже "непростой 2022 год".
"Такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддержан", - заключил Путин.
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