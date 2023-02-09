https://ria.ru/20230209/livan-1850709847.html

Москва согласовывает с Бейрутом передачу пшеницы и нефтепродуктов Ливану

Москва согласовывает с Бейрутом передачу пшеницы и нефтепродуктов Ливану - РИА Новости, 09.02.2023

Москва согласовывает с Бейрутом передачу пшеницы и нефтепродуктов Ливану

Россия ведет с Ливаном техническое согласование передачи Бейруту пшеницы и нефтепродуктов, заявил РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T07:02

2023-02-09T07:02

2023-02-09T07:02

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БЕЙРУТ, 9 фев – РИА Новости. Россия ведет с Ливаном техническое согласование передачи Бейруту пшеницы и нефтепродуктов, заявил РИА Новости посол РФ в Ливане Александр Рудаков. Дипломат упомянул, что на основании обращения ливанского правительства руководством России было принято решение о безвозмездных поставках пшеницы и нефтепродуктов. "На данном этапе идет техническое согласование передачи этой продукции", - сказал Рудаков. Посол также отметил, что в 2022 году среди ливанских школ было распределено 714,15 тонны российского подсолнечного масла. В ноябре 2022 года и. о. министра общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия сообщил РИА Новости, что Ливан получит безвозмездно от РФ 25 тысяч тонн пшеницы и 10 тысяч тонн топлива. Он заявил, что даты поставок будут определены позднее. Ливан больше трех лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.

https://ria.ru/20230207/neft-1850144285.html

https://ria.ru/20230205/ukraina-1849834558.html

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экономика, ливан, москва, россия, цены на нефть