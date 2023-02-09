https://ria.ru/20230209/liniya-1850706540.html

В Новосибирске открыли горячую линию после обрушения части жилого дома

В Новосибирске открыли горячую линию после обрушения части жилого дома - РИА Новости, 09.02.2023

В Новосибирске открыли горячую линию после обрушения части жилого дома

Горячая линия открыта после обрушения в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщает СУСК. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T06:00

2023-02-09T06:00

2023-02-09T12:03

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

жилье

новосибирск

россия

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 9 фев – РИА Новости. Горячая линия открыта после обрушения в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, сообщает СУСК. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. По последним данным, два человека погибли, еще шесть пострадали. По данным СУСК, обрушились два подъезда дома. "В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе", - говорится в сообщении.На горячей линии МЧС родственники могут уточнить информацию, где находятся их близкие, проживающие в доме, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства. Для жильцов дома развернут пункт обогрева на базе средней общеобразовательной школы №85.

https://ria.ru/20230207/gaz-1850368635.html

новосибирск

россия

новосибирская область

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взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия, жилье, новосибирск, россия, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)