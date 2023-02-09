https://ria.ru/20230209/letchiki-1850978130.html

Путин: Россия гордится историей гражданской авиации

Путин: Россия гордится историей гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023

Путин: Россия гордится историей гражданской авиации

Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T21:11

2023-02-09T21:11

2023-02-09T21:11

россия

сша

северный полюс

владимир путин

государственный кремлевский дворец

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что благодаря выдающимся талантам отечественных конструкторов - Туполева, Ильюшина, Яковлева и многих других - была создана широкая линейка авиационной техники, на которой были установлены многие мировые рекорды по скорости, дальности и продолжительности перелётов. По словам Путина, в памяти россиян остается подвиг лётчиков, которые спасали экипаж "Челюскина" в 1934 году и первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс экипажа под командованием Чкалова. "Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить себе достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья, да и великую Победу в 1945 году", - добавил президент. Он напомнил о героизме лётчиков гражданской авиации в годы Великой Отечественной войны, когда они снабжали фронт, осажденный Ленинград, защитников Севастополя и Сталинграда боеприпасами, медикаментами и продовольствием, под огнём эвакуировали раненых, а в мае 1945 года доставили в аэропорт" Внуково" акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В сложные 90-е годы российская авиация также сумела преодолеть все трудности, добавил Путин, стала уверенно и шаг за шагом выходить на траекторию роста.

https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html

россия

сша

северный полюс

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Евгения Нефедова

россия, сша, северный полюс, владимир путин, государственный кремлевский дворец