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Путин: Россия гордится историей гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин: Россия гордится историей гражданской авиации
Путин: Россия гордится историей гражданской авиации - РИА Новости, 09.02.2023
Путин: Россия гордится историей гражданской авиации
Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T21:11
2023-02-09T21:11
россия
сша
северный полюс
владимир путин
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что благодаря выдающимся талантам отечественных конструкторов - Туполева, Ильюшина, Яковлева и многих других - была создана широкая линейка авиационной техники, на которой были установлены многие мировые рекорды по скорости, дальности и продолжительности перелётов. По словам Путина, в памяти россиян остается подвиг лётчиков, которые спасали экипаж "Челюскина" в 1934 году и первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс экипажа под командованием Чкалова. "Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить себе достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья, да и великую Победу в 1945 году", - добавил президент. Он напомнил о героизме лётчиков гражданской авиации в годы Великой Отечественной войны, когда они снабжали фронт, осажденный Ленинград, защитников Севастополя и Сталинграда боеприпасами, медикаментами и продовольствием, под огнём эвакуировали раненых, а в мае 1945 года доставили в аэропорт" Внуково" акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. В сложные 90-е годы российская авиация также сумела преодолеть все трудности, добавил Путин, стала уверенно и шаг за шагом выходить на траекторию роста.
https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html
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сша
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россия, сша, северный полюс, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Россия, США, Северный полюс, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
21:11 09.02.2023
 
Путин: Россия гордится историей гражданской авиации

Путин: Россия гордится славной историей гражданской авиации и помнит о подвигах летчиков

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации, гражданского воздушного флота", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград работникам авиаотрасли в Государственном кремлевском дворце.
Он отметил, что благодаря выдающимся талантам отечественных конструкторов - Туполева, Ильюшина, Яковлева и многих других - была создана широкая линейка авиационной техники, на которой были установлены многие мировые рекорды по скорости, дальности и продолжительности перелётов.
По словам Путина, в памяти россиян остается подвиг лётчиков, которые спасали экипаж "Челюскина" в 1934 году и первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс экипажа под командованием Чкалова.
"Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить себе достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья, да и великую Победу в 1945 году", - добавил президент.
Он напомнил о героизме лётчиков гражданской авиации в годы Великой Отечественной войны, когда они снабжали фронт, осажденный Ленинград, защитников Севастополя и Сталинграда боеприпасами, медикаментами и продовольствием, под огнём эвакуировали раненых, а в мае 1945 года доставили в аэропорт" Внуково" акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
В сложные 90-е годы российская авиация также сумела преодолеть все трудности, добавил Путин, стала уверенно и шаг за шагом выходить на траекторию роста.
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