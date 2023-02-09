Путин: Россия гордится историей гражданской авиации
Путин: Россия гордится славной историей гражданской авиации и помнит о подвигах летчиков
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия гордится славной историей гражданской авиации, помнит о подвигах ее летчиков в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы по праву гордимся славной историей гражданской авиации, гражданского воздушного флота", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград работникам авиаотрасли в Государственном кремлевском дворце.
Он отметил, что благодаря выдающимся талантам отечественных конструкторов - Туполева, Ильюшина, Яковлева и многих других - была создана широкая линейка авиационной техники, на которой были установлены многие мировые рекорды по скорости, дальности и продолжительности перелётов.
По словам Путина, в памяти россиян остается подвиг лётчиков, которые спасали экипаж "Челюскина" в 1934 году и первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс экипажа под командованием Чкалова.
"Трудно переоценить вклад гражданского воздушного флота в развитие нашей страны. Без него невозможно представить себе достижения индустриализации, освоения Сибири, Дальнего Востока, Заполярья, да и великую Победу в 1945 году", - добавил президент.
Он напомнил о героизме лётчиков гражданской авиации в годы Великой Отечественной войны, когда они снабжали фронт, осажденный Ленинград, защитников Севастополя и Сталинграда боеприпасами, медикаментами и продовольствием, под огнём эвакуировали раненых, а в мае 1945 года доставили в аэропорт" Внуково" акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.
В сложные 90-е годы российская авиация также сумела преодолеть все трудности, добавил Путин, стала уверенно и шаг за шагом выходить на траекторию роста.