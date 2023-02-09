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Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/leopard-1850694513.html
Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ
Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2023
Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ
Германия обеспокоена, что партнеры в ЕС не поставят Украине достаточно танков Leopard 2, и призывает их принять конкретное решение к концу недели, передает... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T00:12
2023-02-09T00:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
украина
сергей лавров
борис писториус
евросоюз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Германия обеспокоена, что партнеры в ЕС не поставят Украине достаточно танков Leopard 2, и призывает их принять конкретное решение к концу недели, передает агентство Bloomberg. "Германия хочет, чтобы к концу этой недели её европейские союзники, в военных запасах которых есть танки Leopard 2, разработали конкретные и подробные решения", - говорится в сообщении со ссылкой на лицо, знакомое с позицией правительства. В Германии всё больше беспокоятся, что европейские союзники не поставят Украине достаточно танков, чтобы сформировать обещанные два батальона из 62 боевых машин в преддверии якобы возможной эскалации ситуации на Украине. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6. В среду министр обороны ФРГ добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
германия
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в мире, германия, россия, украина, сергей лавров, борис писториус, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО
00:12 09.02.2023
 
Германия беспокоится, что страны ЕС не поставят Украине танки, пишут СМИ

Bloomberg: Германия беспокоится, что партнеры в ЕС не поставят Украине танки Leopard 2

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Германия обеспокоена, что партнеры в ЕС не поставят Украине достаточно танков Leopard 2, и призывает их принять конкретное решение к концу недели, передает агентство Bloomberg.
"Германия хочет, чтобы к концу этой недели её европейские союзники, в военных запасах которых есть танки Leopard 2, разработали конкретные и подробные решения", - говорится в сообщении со ссылкой на лицо, знакомое с позицией правительства.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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Leopard 2: основной боевой танк Германии
Инфографика
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В Германии всё больше беспокоятся, что европейские союзники не поставят Украине достаточно танков, чтобы сформировать обещанные два батальона из 62 боевых машин в преддверии якобы возможной эскалации ситуации на Украине.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что анонсированная поставка 14 танков Leopard 2 Украине будет проведена до конца марта. Также он заявил о договоренности с несколькими европейскими странами о совместных поставках 20-25 танков Leopard A1 к лету и более 100 - к началу 2024 года. В целом Германия планирует поставить Украине 178 танков Leopard первого поколения и 14 Leopard 2 типа A6.
В среду министр обороны ФРГ добавил, что Германия и союзники поставят первый батальон Leopard 2 на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Сравнение основных боевых танков России и НАТО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияУкраинаСергей ЛавровБорис ПисториусЕвросоюзНАТО
 
 
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