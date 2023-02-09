https://ria.ru/20230209/lekarstva-1850779394.html
В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной
В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной - РИА Новости, 09.02.2023
В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной
Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильная, отсутствие конкретных торговых наименований в аптеках, как правило, носит... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:45
2023-02-09T11:45
2023-02-09T11:46
общество
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильная, отсутствие конкретных торговых наименований в аптеках, как правило, носит кратковременный характер, при этом есть аналоги с другими торговыми наименованиями, но тем же действующим веществом, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее газета "Известия" сообщила, что из российских аптек почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол", в дефиците также "Гексорал" и "Хилак форте". Он уточнил, что при назначении лечения, врач, в соответствии с законодательством, ориентируется не на торговое наименование, а на международное непатентованное наименование, эпизоды отсутствия отдельных торговых наименований в конкретных аптеках, как правило, носят кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги с другим торговым наименованием, но тем же действующим веществом, не уступающие по своей терапевтической эффективности, подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:45 09.02.2023 (обновлено: 11:46 09.02.2023)
В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной
Помощник главы Минздрава Кузнецов назвал ситуацию с поставками лекарств стабильной
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильная, отсутствие конкретных торговых наименований в аптеках, как правило, носит кратковременный характер, при этом есть аналоги с другими торговыми наименованиями, но тем же действующим веществом, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Известия
" сообщила, что из российских аптек почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол", в дефиците также "Гексорал" и "Хилак форте".
"Ситуация с производством и поставками лекарств в лечебную и аптечную сеть в настоящее время стабильная", - сказал Кузнецов.
Он уточнил, что при назначении лечения, врач, в соответствии с законодательством, ориентируется не на торговое наименование, а на международное непатентованное наименование, эпизоды отсутствия отдельных торговых наименований в конкретных аптеках, как правило, носят кратковременный характер.
При этом на рынке присутствуют аналоги с другим торговым наименованием, но тем же действующим веществом, не уступающие по своей терапевтической эффективности, подчеркнул Кузнецов.