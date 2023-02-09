https://ria.ru/20230209/lekarstva-1850779394.html

В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной

В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной - РИА Новости, 09.02.2023

В Минздраве назвали ситуацию с лекарствами стабильной

Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильная, отсутствие конкретных торговых наименований в аптеках, как правило, носит... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:45

2023-02-09T11:45

2023-02-09T11:46

общество

здоровье - общество

россия

алексей кузнецов

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ситуация с производством и поставками лекарств в России в настоящее время стабильная, отсутствие конкретных торговых наименований в аптеках, как правило, носит кратковременный характер, при этом есть аналоги с другими торговыми наименованиями, но тем же действующим веществом, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее газета "Известия" сообщила, что из российских аптек почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол", в дефиците также "Гексорал" и "Хилак форте". Он уточнил, что при назначении лечения, врач, в соответствии с законодательством, ориентируется не на торговое наименование, а на международное непатентованное наименование, эпизоды отсутствия отдельных торговых наименований в конкретных аптеках, как правило, носят кратковременный характер. При этом на рынке присутствуют аналоги с другим торговым наименованием, но тем же действующим веществом, не уступающие по своей терапевтической эффективности, подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)