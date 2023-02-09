https://ria.ru/20230209/lavrov-1850875569.html

Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории

Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории - РИА Новости, 09.02.2023

Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории

Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:29

2023-02-09T15:29

2023-02-09T15:29

в мире

россия

германия

сергей лавров

борис писториус

владимир путин

евросоюз

киев

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ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше. "Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику", - сказал Лавров журналистам. По его словам, "судя по милитаристскому хору голосов, которые все громче звучат на Западе - и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, - голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России. Лавров отметил, что заявления, подобные тем, что сделал Писториус, "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали". "Вы помните, чем все это закончилось", - добавил российский министр.

https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html

https://ria.ru/20230209/tanki-1850798847.html

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германия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, сергей лавров, борис писториус, владимир путин, евросоюз, киев