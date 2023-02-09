Рейтинг@Mail.ru
Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/lavrov-1850875569.html
Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории
Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории - РИА Новости, 09.02.2023
Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории
Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:29
2023-02-09T15:29
в мире
россия
германия
сергей лавров
борис писториус
владимир путин
евросоюз
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше. "Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику", - сказал Лавров журналистам. По его словам, "судя по милитаристскому хору голосов, которые все громче звучат на Западе - и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, - голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России. Лавров отметил, что заявления, подобные тем, что сделал Писториус, "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали". "Вы помните, чем все это закончилось", - добавил российский министр.
https://ria.ru/20230208/pistorius-1850632371.html
https://ria.ru/20230209/tanki-1850798847.html
россия
германия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, сергей лавров, борис писториус, владимир путин, евросоюз, киев
В мире, Россия, Германия, Сергей Лавров, Борис Писториус, Владимир Путин, Евросоюз, Киев
15:29 09.02.2023
 
Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории

Лавров посоветовал высказавшемуся о Путине главе Минобороны ФРГ задуматься об истории

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 17:42
Министр обороны Германии ушел от ответа на вопрос о победе Украины
"Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, "судя по милитаристскому хору голосов, которые все громче звучат на Западе - и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, - голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России.
Лавров отметил, что заявления, подобные тем, что сделал Писториус, "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали".
"Вы помните, чем все это закончилось", - добавил российский министр.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:28Специальная военная операция на Украине
Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков, заявил Шольц
 
В миреРоссияГерманияСергей ЛавровБорис ПисториусВладимир ПутинЕвросоюзКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала