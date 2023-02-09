Лавров посоветовал главе Минобороны Германии задуматься об уроках истории
Лавров посоветовал высказавшемуся о Путине главе Минобороны ФРГ задуматься об истории
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ХАРТУМ, 9 фев - РИА Новости. Министру обороны ФРГ Борису Писториусу, прежде чем рассуждать о том, без кого "мир был бы лучше", стоит вспомнить историю и обратить внимание на внутреннюю политику самой Германии и его коллег из Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Посетивший во вторник Киев глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус позволил себе резкие высказывания в отношении президента России Владимира Путина, заявив в интервью газете Bild, что мир без него был бы лучше.
"Что касается высказываний нового министра обороны ФРГ, чью фамилию я пока еще не выучил, то мы много слышали хамских заявлений со стороны немецких политиков, но в отношении того, какой мир был бы лучше и от кого следовало бы избавиться, мне кажется, они должны были бы начать с процесса изучения окружающих их коллег из ЕС и посмотреть на внутригерманскую политику", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, "судя по милитаристскому хору голосов, которые все громче звучат на Западе - и в Вашингтоне, и в Лондоне, и в Брюсселе, и в Париже, - голосов о том, что путь к миру лежит через вооружение Украины до зубов, то, судя по этому, западные коллеги считают, что мир был бы лучше без России, без поверженной России.
Лавров отметил, что заявления, подобные тем, что сделал Писториус, "с германской земли уже как минимум однажды в истории звучали".
"Вы помните, чем все это закончилось", - добавил российский министр.