https://ria.ru/20230209/laboratorii-1850817207.html

Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков

Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023

Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков

Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T13:01

2023-02-09T13:01

2023-02-09T13:01

в мире

россия

сша

сергей рябков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230207/biolaboratorii-1850353193.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство обороны сша