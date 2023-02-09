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Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
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Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:01
2023-02-09T13:01
в мире
россия
сша
сергей рябков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство обороны США
13:01 09.02.2023
 
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков

Рябков заявил, что Россия будет постоянно поднимать вопрос военных биолабораторий США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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В миреРоссияСШАСергей РябковМинистерство обороны США
 
 
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