https://ria.ru/20230209/laboratorii-1850817207.html
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2023
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:01
2023-02-09T13:01
2023-02-09T13:01
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сша
сергей рябков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Около 300 военных биолабораторий создано США по всему миру, РФ будет "алармировать" мировое сообщество по этой теме, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы должны алармировать все международное сообщество относительно того, какие цели американские военные и те, кто с ними взаимодействует зачастую вопреки интересам своих стран и населения своих стран, какие цели они преследуют. Около 300 биолабораторий созданы в мире Пентагоном. Здесь нужна ясность: кто, чем, с какой целью занимается", — сказал Рябков в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230207/biolaboratorii-1850353193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство обороны США
Россия будет поднимать вопрос военных биолабораторий США, заявил Рябков
Рябков заявил, что Россия будет постоянно поднимать вопрос военных биолабораторий США