https://ria.ru/20230209/kultura-1850745471.html
Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры
Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры
Проблема "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме в Италии не существует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:32
2023-02-09T10:32
2023-02-09T11:10
россия
италия
сергей разов
валерий гергиев
валентина лисица
культура
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Проблема "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме в Италии не существует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Италия - безусловно крупная культурная держава, обладающая богатейшим культурно-историческим наследием. В то же время здесь с традиционно большим интересом и уважением относились и относятся к лучшим достижениям российского изобразительного, музыкального, театрального искусства, нашей классической литературе", - сказал дипломат. "Проблема "отмены" русской культуры, по крайне мере в той позорной русофобской форме, в которой она ставится в ряде других западных стран, в Италии, на мой взгляд, не существует", - подчеркнул собеседник агентства. В то же время Разов выразил сожаление в связи с отменой выступлений на Апеннинах некоторых российских деятелей искусства, в частности, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцовщика Сергея Полунина. По словам посла, подобные решения следует отнести "на счет демонстрирующих "политическую бдительность" ретивых чиновников, а никак не итальянской общественности, не имеющей склонности присоединяться к политическому "хоровому пению". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, италия, сергей разов, валерий гергиев, валентина лисица, культура
Россия, Италия, Сергей Разов, Валерий Гергиев, Валентина Лисица, Культура
10:32 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры
Посол Разов: в Италии нет проблемы "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Проблема "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме в Италии не существует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Италия - безусловно крупная культурная держава, обладающая богатейшим культурно-историческим наследием. В то же время здесь с традиционно большим интересом и уважением относились и относятся к лучшим достижениям российского изобразительного, музыкального, театрального искусства, нашей классической литературе", - сказал дипломат.
"Проблема "отмены" русской культуры, по крайне мере в той позорной русофобской форме, в которой она ставится в ряде других западных стран, в Италии, на мой взгляд, не существует", - подчеркнул собеседник агентства.
В то же время Разов выразил сожаление в связи с отменой выступлений на Апеннинах некоторых российских деятелей искусства, в частности, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева
, пианистки Валентины Лисицы
и танцовщика Сергея Полунина
.
По словам посла, подобные решения следует отнести "на счет демонстрирующих "политическую бдительность" ретивых чиновников, а никак не итальянской общественности, не имеющей склонности присоединяться к политическому "хоровому пению".