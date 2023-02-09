https://ria.ru/20230209/kultura-1850745471.html

Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры

Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Риме заявил об отсутствии в Италии проблемы отмены русской культуры

Проблема "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме в Италии не существует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:32

2023-02-09T10:32

2023-02-09T11:10

россия

италия

сергей разов

валерий гергиев

валентина лисица

культура

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Проблема "отмены" русской культуры в позорной русофобской форме в Италии не существует, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Италия - безусловно крупная культурная держава, обладающая богатейшим культурно-историческим наследием. В то же время здесь с традиционно большим интересом и уважением относились и относятся к лучшим достижениям российского изобразительного, музыкального, театрального искусства, нашей классической литературе", - сказал дипломат. "Проблема "отмены" русской культуры, по крайне мере в той позорной русофобской форме, в которой она ставится в ряде других западных стран, в Италии, на мой взгляд, не существует", - подчеркнул собеседник агентства. В то же время Разов выразил сожаление в связи с отменой выступлений на Апеннинах некоторых российских деятелей искусства, в частности, всемирно известного дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцовщика Сергея Полунина. По словам посла, подобные решения следует отнести "на счет демонстрирующих "политическую бдительность" ретивых чиновников, а никак не итальянской общественности, не имеющей склонности присоединяться к политическому "хоровому пению". Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, италия, сергей разов, валерий гергиев, валентина лисица, культура