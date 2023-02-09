https://ria.ru/20230209/krym-1850927808.html

"Смешно и безумно". В США заявили о разногласиях с Зеленским по Крыму

"Смешно и безумно". В США заявили о разногласиях с Зеленским по Крыму - РИА Новости, 09.02.2023

"Смешно и безумно". В США заявили о разногласиях с Зеленским по Крыму

Планы президента Владимира Зеленского по захвату Крыма не отвечают интересам Вашингтона, считает обозреватель журнала The American Conservative, бывший... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:33

2023-02-09T17:33

2023-02-09T17:54

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дуг бэндоу

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Планы президента Владимира Зеленского по захвату Крыма не отвечают интересам Вашингтона, считает обозреватель журнала The American Conservative, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу."Интерес США к будущему Украины скромен, а к будущему Крыма — нулевой. Одно дело — рисковать всем, защищая Америку. Было бы смешно, даже безумно, рисковать всем этим из-за территориальных устремлений другой страны", — заметил эксперт.По мнению Бэндоу, со стороны Запада было бы безрассудным поступком наделить ВСУ полномочиями для нападения вглубь России. Подобный сценарий неизбежно приведет к опасной эскалации, отметил эксперт.Вашингтон и его союзники вместо того, чтобы обсуждать, поддерживать ли экспансивные военные цели Киева, которые не отражают интересы США, должны были поспособствовать урегулированию конфликта, подытожил обозреватель.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Ее конечная цель, как заявлял президент Владимир Путин, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.После начала спецоперации представители киевского режима неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. В самом Крыму такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отобрать часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850880504.html

https://ria.ru/20230208/konflikt-1850621540.html

сша

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дуг бэндоу, сергей лавров, вооруженные силы украины