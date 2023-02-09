Рейтинг@Mail.ru
Крупный российский туроператор занялся речными круизами - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230209/kruizy-1850934619.html
Крупный российский туроператор занялся речными круизами
Крупный российский туроператор занялся речными круизами - РИА Новости, 09.02.2023
Крупный российский туроператор занялся речными круизами
Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:57
2023-02-09T17:57
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
круизы
отдых в россии
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db78c26bc74a96e46da56ac8234ec5de.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский туроператор Fun&amp;Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50 процентов, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. "Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно – круизов", – сказал Рубцов. Путевки будут предлагаться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Обещают авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан". "Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, – отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. – Потенциал роста есть". Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Их продолжительность составит от трех до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом.
https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6862643e5d2aaa15a66a0a64fec56a13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, круизы, отдых в россии, санкт-петербург
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, круизы, отдых в России, Санкт-Петербург
17:57 09.02.2023
 
Крупный российский туроператор занялся речными круизами

Туроператор Fun&Sun и компания "Водоходъ" запустили совместные круизы по России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкГруппы туристов на речной пристани Углича
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50 процентов, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.
"Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно – круизов", – сказал Рубцов.
Путевки будут предлагаться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Обещают авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан".
"Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, – отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. – Потенциал роста есть".
Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Их продолжительность составит от трех до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом.
Лайнер Astoria Grande в Морском порту Сочи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 16:03Туризм
Из Сочи хотят запустить морские круизы в Египет
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмкруизыотдых в РоссииСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала