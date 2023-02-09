https://ria.ru/20230209/kruizy-1850934619.html

Крупный российский туроператор занялся речными круизами

Крупный российский туроператор занялся речными круизами - РИА Новости, 09.02.2023

Крупный российский туроператор занялся речными круизами

Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T17:57

2023-02-09T17:57

2023-02-09T17:57

туризм

новости - туризм

туристы

туризм

круизы

отдых в россии

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155602/88/1556028820_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db78c26bc74a96e46da56ac8234ec5de.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50 процентов, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. "Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно – круизов", – сказал Рубцов. Путевки будут предлагаться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Обещают авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан". "Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, – отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. – Потенциал роста есть". Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Их продолжительность составит от трех до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом.

https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, круизы, отдых в россии, санкт-петербург