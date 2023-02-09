https://ria.ru/20230209/kruizy-1850934619.html
Крупный российский туроператор занялся речными круизами
Крупный российский туроператор занялся речными круизами - РИА Новости, 09.02.2023
Крупный российский туроператор занялся речными круизами
Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:57
2023-02-09T17:57
2023-02-09T17:57
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50 процентов, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов. "Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно – круизов", – сказал Рубцов. Путевки будут предлагаться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Обещают авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан". "Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, – отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. – Потенциал роста есть". Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Их продолжительность составит от трех до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, круизы, отдых в россии, санкт-петербург
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, круизы, отдых в России, Санкт-Петербург
Крупный российский туроператор занялся речными круизами
Туроператор Fun&Sun и компания "Водоходъ" запустили совместные круизы по России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российский туроператор Fun&Sun и круизная компания "Водоходъ" запустили туры по России, стоимость путевок стартует от 20,5 тысячи рублей, а загрузка первых рейсов составляет уже порядка 50 процентов, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Рубцов.
"Мы с 2019 года взяли стратегию на развитие внутреннего туризма, но года два назад поняли, что чего-то не хватает в нашем продукте, а именно – круизов", – сказал Рубцов.
Путевки будут предлагаться с 29 апреля по 2 октября на теплоходе премиум-класса "Нижний Новгород", который в отельном эквиваленте соответствует четырем звездам. Обещают авторское меню, программу развлечений, в том числе детский клуб "Тукан".
"Мы наблюдаем рост интереса граждан как к путешествиям по России, так и к речным круизам. Из четырех людей, попробовавших такой вид отдыха, возвращается не менее трех, – отметил гендиректор "Водоходъ" Ришат Багаутдинов. – Потенциал роста есть".
Круизы будут стартовать из четырех городов – Москвы
, Санкт-Петербурга
, Казани
и Нижнего Новгорода
. Их продолжительность составит от трех до 14 дней. Стоимость туров начинается от 20,5 тысячи до 60 тысяч рублей на одного. Ожидается, что за навигацию в этом году порядка 4,5 тысячи человек воспользуются продуктом.