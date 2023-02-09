https://ria.ru/20230209/kriminal-1850556320.html

"Даже не пытался оправдаться". Что устроил в Москве "стрелок на белом BMW"

"Даже не пытался оправдаться". Что устроил в Москве "стрелок на белом BMW" - РИА Новости, 09.02.2023

"Даже не пытался оправдаться". Что устроил в Москве "стрелок на белом BMW"

В Москве суд отправил на два с половиной года в колонию-поселение 32-летнего Олега Кривякова, убивавшего бездомных кошек. Следователи смогли доказать лишь пару... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:00

2023-02-09T08:00

2023-02-09T10:36

происшествия

москва

россия

bmw x5

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Москве суд отправил на два с половиной года в колонию-поселение 32-летнего Олега Кривякова, убивавшего бездомных кошек. Следователи смогли доказать лишь пару эпизодов, но, по словам волонтеров, на его совести много погибших животных.Кошка ветеранаВечером 18 декабря 2020-го жители одной из многоэтажек на улице Гарибальди услышали выстрелы. Утром возле подъезда увидели несколько мертвых кошек."Там был и кот по кличке Черныш, которого постоянно подкармливала пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, — рассказывает Юлия Ивлева из этого дома. — Она очень плакала".Обратились в полицию. Участковый отреагировал быстро, но по горячим следам никого не задержали.Спустя пару недель история повторилась на улице Власова — это неподалеку. К делу подключились зоозащитники. А оперативники нашли свидетеля.Он видел белый внедорожник BMW, из которого стреляли. Автомобиль отследили по камерам. Владельцем оказался житель Юго-западного района столицы Олег Кривяков, судимый ранее за хранение наркотиков (судимость погашена в 2016-м - Прим. ред.)."Борьба" с коронойВозбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Вскоре прибавили "Хулиганство", поскольку стреляли в общественном месте, рядом с жилыми домами. Кривякову предъявили обвинение и взяли подписку о невыезде. Потерпевшей стороной признали председателя ассоциации "Зооправо" Анастасии Федюнину.Расследование продолжалось больше года. Лишь в апреле 2022-го материалы передали в Черемушкинский районный суд."По словам отчима подозреваемого, Кривяков торгует в интернете. Чем именно — непонятно, — говорит адвокат потерпевшей Матвей Цзен. — А в деньгах, судя по всему, он не нуждался: ездил на дорогой машине, нанял трех защитников".Психолого-психиатрическая экспертиза, добавляет юрист, выявила у живодера небольшие отклонения. При этом его признали вменяемым — в момент совершения преступления он полностью отдавал отчет своим действиям."Кривяков выяснял, где собираются животные, затем приезжал и расстреливал их из пневматического оружия, — отмечает адвокат. — Это явно не было разовой или случайной акцией".Живодер не отрицает, что убивал кошек, но не видит в этом ничего плохого. По его словам, он так боролся с коронавирусом.Наклонности маньякаКривякова признали виновным в убийстве двух кошек и ранении третьей, хотя, по словам волонтеров, жертв было гораздо больше. Гособвинитель запросил пять лет колонии общего режима — максимальное наказание по этим статьям.В итоге приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения."Никаких смягчающих обстоятельств в деле нет. Как и положительных характеристик от соседей или друзей, — указывает Цзен. — Если лишь судимость. Странный вердикт. К тому же процесс почему-то растянули так, что срок давности по одному из эпизодов уже истек".Адвокат Федюниной, жители домов на улицах Гарибальди и архитектора Власова, а также зоозащитники намерены добиваться ужесточения приговора."Подобные действия несут угрозу не только животным, но и людям, — считает Федюнина. — Тем более ни о каком раскаянии речь не идет — приговоренный до сих пор считает, что действовал правильно. А если завтра ему вздумается бороться с какой-то другой инфекцией?"По мнению психотерапевта Георгия Амусина, убивающий беззащитных животных человек опасен для общества."Возможно, он не вполне реализовался в жизни и таким образом самоутверждается, — рассуждает врач. — В любом случае желательно присматривать за такими людьми. В некоторых странах живодеров наказывают очень сурово, поскольку в их поведении прослеживаются наклонности маньяков".В России за жестокое обращение с животными свободы лишают редко. По официальной статистике, за полтора года по этой статье осудили 239 человек. За решетку попали 28, 38 получили условный срок, 35 оштрафовали, а еще шестерых отправили на принудительное лечение.Чаще всего живодеры отделывались обязательными работами.

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, москва, россия, bmw x5