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Минпромторг скорректирует программу по льготным кредитам на автомобили - РИА Новости, 09.02.2023
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Минпромторг скорректирует программу по льготным кредитам на автомобили
Минпромторг скорректирует программу по льготным кредитам на автомобили - РИА Новости, 09.02.2023
Минпромторг скорректирует программу по льготным кредитам на автомобили
Минпромторг России не подтвердил РИА Новости прекращение выдачи льготных кредитов на бензиновые машины, но допустил корректировку программы в будущем. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T17:33
2023-02-09T17:48
россия
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минпромторг России не подтвердил РИА Новости прекращение выдачи льготных кредитов на бензиновые машины, но допустил корректировку программы в будущем."Запланированный на 2023 год объем финансирования по программе льготного автокредитования, в том числе на электромобили - 5,1 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи льготных автокредитов на машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Ранее в четверг об этом написало издание РБК со ссылкой на несколько дилерских центров."Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования - это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса", - уточнили в министерстве.
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россия, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
17:33 09.02.2023 (обновлено: 17:48 09.02.2023)
 
Минпромторг скорректирует программу по льготным кредитам на автомобили

Минпромторг не подтвердил прекращение выдачи льготных кредитов на бензиновые автомобили

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкАвтомобиль в шоуруме дилерского центра
Автомобиль в шоуруме дилерского центра - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль в шоуруме дилерского центра. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минпромторг России не подтвердил РИА Новости прекращение выдачи льготных кредитов на бензиновые машины, но допустил корректировку программы в будущем.
"Запланированный на 2023 год объем финансирования по программе льготного автокредитования, в том числе на электромобили - 5,1 миллиарда рублей", - отметили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи льготных автокредитов на машины с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Ранее в четверг об этом написало издание РБК со ссылкой на несколько дилерских центров.
"Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования - это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о корректировке параметров программ стимулирования спроса", - уточнили в министерстве.
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