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Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина - РИА Новости, 09.02.2023
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Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина
Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина - РИА Новости, 09.02.2023
Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина
Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:17
2023-02-09T15:18
улан-удэ
монголия
россия
владимир путин
алексей цыденов
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале. "На открытии мероприятия глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением президента России", - говорится в сообщении. Прокомментировал свою покупку и сам Цыденов. "Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Как отмечает пресс-служба правительства Бурятии, выставка-ярмарка приурочена к празднованию Сагаалгана – Нового года по лунному календарю, которое в этом году приходится на 21 февраля. Свою продукцию представляют более 100 производителей Монголии и Бурятии.
https://ria.ru/20230209/veteran-1850705878.html
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улан-удэ, монголия, россия, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия
Улан-Удэ, Монголия, Россия, Владимир Путин, Алексей Цыденов, Республика Бурятия
15:17 09.02.2023 (обновлено: 15:18 09.02.2023)
 
Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина

Глава Бурятии Цыденов на выставке в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке в Улан-Удэ купил ковер монгольского производства с портретом Путина
Глава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке в Улан-Удэ купил ковер монгольского производства с портретом Путина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Глава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке в Улан-Удэ купил ковер монгольского производства с портретом Путина
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УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале.
"На открытии мероприятия глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением президента России", - говорится в сообщении.
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Прокомментировал свою покупку и сам Цыденов. "Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Как отмечает пресс-служба правительства Бурятии, выставка-ярмарка приурочена к празднованию Сагаалгана – Нового года по лунному календарю, которое в этом году приходится на 21 февраля. Свою продукцию представляют более 100 производителей Монголии и Бурятии.
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Улан-УдэМонголияРоссияВладимир ПутинАлексей ЦыденовРеспублика Бурятия
 
 
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