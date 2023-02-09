15:17 09.02.2023 (обновлено: 15:18 09.02.2023)
Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина
Глава Бурятии Цыденов на выставке в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке в Улан-Удэ купил ковер монгольского производства с портретом Путина
Глава Бурятии Алексей Цыденов на ярмарке в Улан-Удэ купил ковер монгольского производства с портретом Путина
УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале.
"На открытии мероприятия глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением президента России", - говорится в сообщении.
Прокомментировал свою покупку и сам Цыденов. "Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
Как отмечает пресс-служба правительства Бурятии, выставка-ярмарка приурочена к празднованию Сагаалгана – Нового года по лунному календарю, которое в этом году приходится на 21 февраля. Свою продукцию представляют более 100 производителей Монголии и Бурятии.
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