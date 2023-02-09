https://ria.ru/20230209/kover-1850869950.html

Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина

Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина - РИА Новости, 09.02.2023

Глава Бурятии в Улан-Удэ купил монгольский ковер с изображением Путина

Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:17

2023-02-09T15:18

улан-удэ

монголия

россия

владимир путин

алексей цыденов

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 9 фев - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов на российско-монгольской выставке-ярмарке "Волшебный Белый месяц", которая проходит в Улан-Удэ, приобрел шерстяной ковер с изображением президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале. "На открытии мероприятия глава Бурятии совместно с монгольской делегацией осмотрел товары производителей обеих стран. Одним из приобретений главы республики стал ковер монгольского производства с изображением президента России", - говорится в сообщении. Прокомментировал свою покупку и сам Цыденов. "Владимир Владимирович Путин в Монголии авторитет. Монгольская текстильная компания произвела ковер с изображением нашего президента и привезла на выставку в Улан-Удэ", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Как отмечает пресс-служба правительства Бурятии, выставка-ярмарка приурочена к празднованию Сагаалгана – Нового года по лунному календарю, которое в этом году приходится на 21 февраля. Свою продукцию представляют более 100 производителей Монголии и Бурятии.

https://ria.ru/20230209/veteran-1850705878.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840376221.html

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улан-удэ, монголия, россия, владимир путин, алексей цыденов, республика бурятия