https://ria.ru/20230209/kosmos-1850730775.html

Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд

Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд - РИА Новости, 09.02.2023

Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд

"Роскосмос" впервые в современной истории выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщается в Telegram-канале госкорпорации. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:38

2023-02-09T09:38

2023-02-09T11:16

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Роскосмос" впервые в современной истории выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщается в Telegram-канале госкорпорации."При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра", — уточнили в "Роскосмосе".Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства "Союз", 11 — на "Протон-М", четыре — на "Ангару" и три — на ракеты-носители "Рокот".Предыдущее достижение составляло 59 успешных стартов подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд был побит в июне 2021 года, когда серия успешных пусков достигла 60. Она продолжается по сей день.

https://ria.ru/20230209/progress-1850729293.html

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Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, роскосмос, протон-м, байконур (город), плесецк