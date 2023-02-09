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Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд - РИА Новости, 09.02.2023
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Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд
Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд - РИА Новости, 09.02.2023
Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд
"Роскосмос" впервые в современной истории выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщается в Telegram-канале госкорпорации. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:38
2023-02-09T11:16
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Роскосмос" впервые в современной истории выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщается в Telegram-канале госкорпорации."При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра", — уточнили в "Роскосмосе".Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства "Союз", 11 — на "Протон-М", четыре — на "Ангару" и три — на ракеты-носители "Рокот".Предыдущее достижение составляло 59 успешных стартов подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд был побит в июне 2021 года, когда серия успешных пусков достигла 60. Она продолжается по сей день.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, протон-м, байконур (город), плесецк
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Протон-М, Байконур (город), Плесецк
09:38 09.02.2023 (обновлено: 11:16 09.02.2023)
 
Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд

"Роскосмос": Россия впервые выполнила сто успешных пусков космических ракет подряд

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРакета-носитель "Союз-2.1а" на космодроме "Байконур"
Ракета-носитель Союз-2.1а на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" на космодроме "Байконур". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. "Роскосмос" впервые в современной истории выполнил 100 безаварийных пусков космических ракет подряд, сообщается в Telegram-канале госкорпорации.
"При этом 46 стартов выполнено с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра", — уточнили в "Роскосмосе".
Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства "Союз", 11 — на "Протон-М", четыре — на "Ангару" и три — на ракеты-носители "Рокот".
Предыдущее достижение составляло 59 успешных стартов подряд — с февраля 1992 по март 1993 года. Этот рекорд был побит в июне 2021 года, когда серия успешных пусков достигла 60. Она продолжается по сей день.
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Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосПротон-МБайконур (город)Плесецк
 
 
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