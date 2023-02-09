https://ria.ru/20230209/kosmos-1850726840.html

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.02.2023

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:19

2023-02-09T09:19

2023-02-09T10:15

космос - риа наука

байконур (город)

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850737209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1be96ded9a3d0049c0214152cc49c28.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс МС-22" к Международной космической станции, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Полет "Прогресса" к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11.47 мск 11 февраля. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка шести месяцев. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать". Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.

https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур 2023-02-09T09:19 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)