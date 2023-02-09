https://ria.ru/20230209/kosmos-1850726840.html
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.02.2023
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:19
2023-02-09T09:19
2023-02-09T10:15
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс МС-22" к Международной космической станции, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Полет "Прогресса" к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11.47 мск 11 февраля. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка шести месяцев. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать". Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур
2023-02-09T09:19
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
09:19 09.02.2023 (обновлено: 10:15 09.02.2023)
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-22" стартовала с Байконура
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс МС-22" к Международной космической станции, трансляция
ведется на сайте "Роскосмоса".
Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Полет "Прогресса" к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11.47 мск 11 февраля. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка шести месяцев.
"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".
Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.