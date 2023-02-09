Рейтинг@Mail.ru
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230209/kosmos-1850726840.html
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура - РИА Новости, 09.02.2023
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура
Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:19
2023-02-09T10:15
космос - риа наука
байконур (город)
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850737209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1be96ded9a3d0049c0214152cc49c28.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс МС-22" к Международной космической станции, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве. Полет "Прогресса" к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11.47 мск 11 февраля. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка шести месяцев. "Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать". Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
https://ria.ru/20230206/mks-1850149950.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс" с космодрома Байконур
2023-02-09T09:19
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850737209_418:0:1858:1080_1920x0_80_0_0_7fbd50da05dc6f7db9dc31e6a05e5055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), роскосмос, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Роскосмос, Международная космическая станция (МКС)
09:19 09.02.2023 (обновлено: 10:15 09.02.2023)
 
"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-22" стартовал с Байконура

Ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-22" стартовала с Байконура

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", на которую нанесено изображение монумента "Родина-мать зовет!", стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить грузовой корабль "Прогресс МС-22" к Международной космической станции, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. Пуск приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Полет "Прогресса" к станции продлится 50 часов 31 минуту. Корабль сделает 34 витка вокруг Земли и пристыкуется в 11.47 мск 11 февраля. Всего в космосе ему предстоит пробыть порядка шести месяцев.
"Прогресс МС-22" доставит на МКС более 2,5 тонн грузов. Это 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, оборудование для космических исследований: "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт", "Терминатор" и "3D-печать".
Незадолго до полета нового грузовика под него освободили место на МКС. От служебного модуля "Звезда" 7 февраля отстыковался "Прогресс МС-20" и был после этого затоплен в Тихом океане.
Вид на Землю с борта МКС
6 февраля, 21:48
Российские конструкторы нашли способ продлить работу МКС до 2028 года
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)РоскосмосМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала