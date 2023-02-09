https://ria.ru/20230209/kosmos-1850717270.html
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:34
2023-02-09T08:34
2023-02-09T08:34
космос - риа наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850717049_0:0:602:339_1920x0_80_0_0_95bdbd2c3d6ca570c89f5e7eda2f4b59.jpg
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850717049_70:0:602:399_1920x0_80_0_0_c3c0c106fb12c9534d131d88d5645285.jpg
LIVE: Старт грузового корабля МКС "Прогресс-83" с Байконура_9 февраля
LIVE: Старт грузового корабля МКС "Прогресс-83" с Байконура_9 февраля
2023-02-09T08:34
true
PT47M29S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), международная космическая станция (мкс), видео
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС)
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.
2023-02-09T08:34
true
PT47M29S
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.