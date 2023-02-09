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Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
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Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция - РИА Новости, 09.02.2023
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T08:34
2023-02-09T08:34
космос - риа наука
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
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Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.
байконур (город)
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LIVE: Старт грузового корабля МКС "Прогресс-83" с Байконура_9 февраля
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космос - риа наука, байконур (город), международная космическая станция (мкс), видео
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Международная космическая станция (МКС)
Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.
2023-02-09T08:34
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PT47M29S
08:34 09.02.2023
 

Запуск корабля "Прогресс-83" с Байконура. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Грузовой корабль МКС "Прогресс-83" стартует с космодрома Байконур.
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)
 
 
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