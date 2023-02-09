https://ria.ru/20230209/koronavirus-1850759047.html
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:03
2023-02-09T11:03
2023-02-09T11:10
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1389 человек, на 0,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 685 человек, или на 7,2% больше в сравнении с 8 февраля 2023 года. Выявлен 12 301 новый случай COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:03 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 12 301 новый случай COVID-19, умер 41 человек