https://ria.ru/20230209/koronavirus-1850759047.html

В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2023

В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19

Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:03

2023-02-09T11:03

2023-02-09T11:10

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1389 человек, на 0,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 685 человек, или на 7,2% больше в сравнении с 8 февраля 2023 года. Выявлен 12 301 новый случай COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии