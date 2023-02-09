Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230209/koronavirus-1850759047.html
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19
Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:03
2023-02-09T11:10
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1389 человек, на 0,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах. "Выздоровело за сутки 8 685 человек, или на 7,2% больше в сравнении с 8 февраля 2023 года. Выявлен 12 301 новый случай COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
11:03 09.02.2023 (обновлено: 11:10 09.02.2023)
 
В России за сутки госпитализировали 1389 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 12 301 новый случай COVID-19, умер 41 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра
Медицинский работник на территории карантинного центра - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник на территории карантинного центра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 12 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1389 человек, на 0,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 11 субъектах.
"Выздоровело за сутки 8 685 человек, или на 7,2% больше в сравнении с 8 февраля 2023 года. Выявлен 12 301 новый случай COVID-19. Умер за сутки 41 человек", - говорится в сообщении.
Девушка сдает ПЦР-тест - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:22Распространение коронавируса
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала