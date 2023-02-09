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В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2023
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В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков
В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2023
В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков
Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:30
2023-02-09T12:30
россия
украина
дмитрий песков
нато
европа
евросоюз
франция
германия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей. "Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам. По его словам, можно "констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины". Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев. В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок. Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях. Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, дмитрий песков, нато, европа, евросоюз, франция, германия, великобритания, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Европа, Евросоюз, Франция, Германия, Великобритания, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире
12:30 09.02.2023
 
В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков

Песков: в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:28Специальная военная операция на Украине
Германия пытается добиться отправки обещанных Украине танков, заявил Шольц
"Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам.
По его словам, можно "констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины".
"Принципиально эти действия стран не изменят исход этого конфликта и не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции", - подчеркнул Песков.
Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00Специальная военная операция на Украине
Запад нашел способ победить Россию
В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок.
Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (справа) и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
08:00
Англосаксы гонят европейцев на войну
Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 09:00Специальная военная операция на Украине
Причины конфликта. Была ли украинская трагедия неизбежной
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТОЕвропаЕвросоюзФранцияГерманияВеликобританияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В мире
 
 
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