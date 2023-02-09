https://ria.ru/20230209/konflikt-1850799764.html

В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков

В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2023

В Европе растет вовлеченность в конфликт с Россией, заявил Песков

Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

россия

украина

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя британского правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передать Киеву истребители. Посольство России в Лондоне предупредило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведут к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. В посольстве отметили, что Россия найдет ответ на любые недружественные шаги британской стороны, в том числе в случае поставки Украине истребителей. "Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной прямой вовлеченностью. Можно только выразить сожаление в этой связи", - сказал Песков журналистам. По его словам, можно "констатировать, что подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины". Разговоры о том, что Украине нужны истребители, начались сразу после того, как ряд стран заявил, что поставит Киеву танки. Однако, по словам представителей стран, эти танки могут поступить к украинским военным не раньше, чем через несколько месяцев. В случае с военными самолетами официальные лица властей западных стран еще не объявляли конкретно о намерениях направить их. Британский премьер Риши Сунак лишь говорил: "Когда дело идет об истребителях, конечно же, они являются частью разговора", а президент Франции не исключал поставок. Президент США – крупнейшего поставщика военной помощи Украине объемом в десятки миллиардов долларов – Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены истребители F-16. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству в НАТО, и Берлин не будет принимать участия в подобных дискуссиях. Как отмечали эксперты, если западные страны все же решат поставить Киеву истребители, они попадут к украинским военным значительно позже, чем танки. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230209/tanki-1850798847.html

https://ria.ru/20230209/zapad-1850676957.html

https://ria.ru/20230209/evropa-1850693143.html

https://ria.ru/20230208/ukraina-1850358624.html

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