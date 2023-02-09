https://ria.ru/20230209/kndr-1850849525.html
Эксперт считает, что КНДР может скоро испытать твердотопливную ракету
Эксперт считает, что КНДР может скоро испытать твердотопливную ракету - РИА Новости, 09.02.2023
Эксперт считает, что КНДР может скоро испытать твердотопливную ракету
КНДР может в скором времени испытать представленную на параде новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), выразил свое мнение в... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:17
2023-02-09T14:17
2023-02-09T14:18
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. КНДР может в скором времени испытать представленную на параде новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), выразил свое мнение в комментарии РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев. "Пока эта ракета еще не прошла полетные испытания. Однако, в КНДР уже научились делать твердотопливные двигатели большого диаметра, легкие ракетные корпуса из композитных волокон путем намотки, многоступенчатые твердотопливные ракеты, высокопрочные узлы, транспортно-пусковые контейнеры, а также твердотопливные двигатели очень большой тяги и так далее. То есть все необходимые элементы конструктора (у КНДР – ред.) на руках. Также следует заметить, что в абсолютном большинстве случаев, если Пхеньян что-то показывает на параде, что ещё не летало, то значит полетит в обозримом будущем", - считает эксперт. Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) 8 февраля, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР. На параде новые ракеты появились в контейнерах на 9-осных мобильных пусковых установках, покрашенных в защитный окрас с номерными обозначениями, такими как "571", "573", "574". Эти установки на две оси короче 11-осных установок для северокорейских МБР "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра.
https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html
пхеньян
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
14:17 09.02.2023 (обновлено: 14:18 09.02.2023)
Эксперт считает, что КНДР может скоро испытать твердотопливную ракету
Эксперт Хрусталев: КНДР может скоро испытать представленную на параде твердотопливную МБР
СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. КНДР может в скором времени испытать представленную на параде новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), выразил свое мнение в комментарии РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев.
"Пока эта ракета еще не прошла полетные испытания. Однако, в КНДР уже научились делать твердотопливные двигатели большого диаметра, легкие ракетные корпуса из композитных волокон путем намотки, многоступенчатые твердотопливные ракеты, высокопрочные узлы, транспортно-пусковые контейнеры, а также твердотопливные двигатели очень большой тяги и так далее. То есть все необходимые элементы конструктора (у КНДР – ред.) на руках. Также следует заметить, что в абсолютном большинстве случаев, если Пхеньян
что-то показывает на параде, что ещё не летало, то значит полетит в обозримом будущем", - считает эксперт.
Ранее южнокорейское агентство Ренхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) 8 февраля, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР.
На параде новые ракеты появились в контейнерах на 9-осных мобильных пусковых установках, покрашенных в защитный окрас с номерными обозначениями, такими как "571", "573", "574". Эти установки на две оси короче 11-осных установок для северокорейских МБР "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра.