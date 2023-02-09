https://ria.ru/20230209/kndr-1850848696.html

Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США

Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США - РИА Новости, 09.02.2023

Эксперт предположил, как КНДР используют новые МБР для сдерживания США

Новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР вместе с жидкостными, тяжелыми МБР "Хвасон-17" составят основу сдерживания США... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:15

2023-02-09T14:15

2023-02-09T14:15

в мире

сша

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР вместе с жидкостными, тяжелыми МБР "Хвасон-17" составят основу сдерживания США Пхеньяном, дополняя друг друга на межконтинентальных дистанциях, эти два типа МБР сделают вариант прямой военной конфронтации заведомо "неприемлемым" для Вашингтона, рассказал в комментарии РИА Новости эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв. Ранее южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что в параде КНДР по случаю 75-летия основания Корейской народной армии (КНА) 8 февраля, предположительно, приняли участие новые твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) КНДР. На параде новые ракеты появились в контейнерах на 9-осных мобильных пусковых установках, покрашенных в зеленый в защитный окрас с номерными обозначениями, такими как "571", "573", "574". Эти установки на две оси короче 11-осных установок для северокорейских МБР "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра. По словам эксперта, представленная на параде в 2020 году тяжелая жидкостная МБР "Хвасон-17" хорошо подходит для первого удара в кризисной ситуации, а новая система, продемонстрированная на параде 8 февраля, явно является легкой твердотопливной МБР, имеющей "достаточно приличные шансы пережить первый удар". "Именно подобная комбинация разных МБР, скорее всего, и составит основу прямого сдерживания США КНДР в обозримом будущем. Большие и уязвимые жидкостные ракеты способны нести большую полезную нагрузку, а значит - нести и множество боеголовок и/или ложных целей или нести сверхмощные моноблоки с "убийцами городов". Такие ракеты на позициях могут давить на оппонента потенциальной ценой силовых демонстраций, как бы говоря: не надо меня пугать, а то могу нажать с перепугу и никакая ПРО тебя не спасёт", - поясняет эксперт. По словам Хрусталева, "потенциально более живучие и боеготовые", легкие твердотопливные МБР "второго удара" хотя и не могут гарантированно доставить много боеголовок или много мегатонн на территорию противника, способны обеспечить очень высокую вероятность того, что при первом ударе, ядерном или неядерном, по КНДР Пхеньян все же сможет отправить ракету в ответ. "Именно дополняя друг друга на межконтинентальных дистанциях, эти два типа МБР могут создать тот самый "коридор предопределения" для Вашингтона и тем самым сделать для него стратегию слишком жёсткой кризисной дипломатии, и тем более - прямой военной конфронтации, заведомо неприемлемой. Прилет в большой город (ракеты с зарядом в – ред) даже не в мегатонн, а в 30–50 килотонн — это неприемлемый для политических расчетов мирного времени уровень. КНДР как бы говорит: "Не вздумай бить первым по моим большим ракетам, ибо тогда точно чего-то из городов не досчитаешься на карте своей страны". Для внешнеполитических целей Вашингтона ценность победы над КНДР недостаточна, чтобы идти на такие риски", - пояснил Хрусталев.

https://ria.ru/20230209/rakety-1850758589.html

https://ria.ru/20230209/kndr-1850733005.html

https://ria.ru/20230131/pentagon-1848595795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, кндр (северная корея)