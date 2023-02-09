https://ria.ru/20230209/kndr-1850736314.html
В параде в КНДР участвовала новая твердотопливная баллистическая ракета
В параде в КНДР участвовала новая твердотопливная баллистическая ракета - РИА Новости, 09.02.2023
В параде в КНДР участвовала новая твердотопливная баллистическая ракета
Новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и новые танки, наименование которых неизвестно, участвовали в параде... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:08
2023-02-09T10:08
2023-02-09T10:08
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости. Новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и новые танки, наименование которых неизвестно, участвовали в параде КНДР в среду, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Как сообщает агентство, в параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" на пример южнокорейских KTSSM, мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ. Также на фотографиях с парада были замечены новые танки, строевое обозначение которых пока неизвестно, и новые ракеты масштаба МБР, предположительно, твердотопливные. Они проехали по площади на 9-осных мобильных пусковых установках, что на две оси установок для ракет "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра. Пхеньян в декабре 2022 года сообщал об успешном испытании твердотопливного двигателя для ракет.
https://ria.ru/20230207/oruzhie-1850359501.html
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РИА Новости
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в мире, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
В параде в КНДР участвовала новая твердотопливная баллистическая ракета
В юбилейном параде в КНДР участвовала твердотопливная баллистическая ракета и новые танки
СЕУЛ, 9 фев – РИА Новости.
Новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) и новые танки, наименование которых неизвестно, участвовали в параде КНДР в среду, передает
южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Как сообщает агентство, в параде участвовала колонна северокорейских МБР "Хвасон-17", ракеты по типу российского "Искандера" KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" на пример южнокорейских KTSSM, мобильные установки, предположительно, с крылатыми ракетами, северокорейские сверхкрупные РСЗО, 240-миллиметровые РСЗО, 152-миллиметровые САУ.
Также на фотографиях с парада были замечены новые танки, строевое обозначение которых пока неизвестно, и новые ракеты масштаба МБР, предположительно, твердотопливные. Они проехали по площади на 9-осных мобильных пусковых установках, что на две оси установок для ракет "Хвасон-17". Поэтому предполагается, что новые ракеты короче, длиной 22–24 метра.
Пхеньян
в декабре 2022 года сообщал об успешном испытании твердотопливного двигателя для ракет.