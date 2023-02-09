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В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров - РИА Новости, 09.02.2023
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В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров
В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров - РИА Новости, 09.02.2023
В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров
Решение Вашингтона применить военную силу против китайского аэростата не поспособствовало созданию "надлежащей атмосферы" для диалога между главами оборонных... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:16
2023-02-09T15:16
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
ллойд остин
вэй фэнхэ
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Решение Вашингтона применить военную силу против китайского аэростата не поспособствовало созданию "надлежащей атмосферы" для диалога между главами оборонных ведомства США и Китая, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй. Ранее американское военное ведомство сообщало, что шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином. Как отмечается в заявлении, опубликованном в четверг в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat, решение США применить военную силу для нанесения удара по гражданскому беспилотному аэростату создало дурной прецедент и серьезно нарушило международную практику. "Принимая во внимание то, что такими безответственным и ошибочными действиями США не создали надлежащей атмосферы для проведения диалога между двумя вооруженными силами, Китай не принимает предложение США о телефонном разговоре между двумя министрами обороны", - заявил Тань Кэфэй. Он также подчеркнул, что Китай оставляет за собой право "использовать необходимые средства" для решения подобных ситуаций в будущем. Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
https://ria.ru/20230209/ssha-1850809444.html
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), ллойд остин, вэй фэнхэ, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Ллойд Остин, Вэй Фэнхэ, Министерство обороны США
15:16 09.02.2023
 
В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров

В Китае заявили, что США не создали условий для переговоров по ситуации с аэростатом

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Решение Вашингтона применить военную силу против китайского аэростата не поспособствовало созданию "надлежащей атмосферы" для диалога между главами оборонных ведомства США и Китая, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее американское военное ведомство сообщало, что шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.
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В США не впервые называют Китай главным вызовом, заявили в Кремле
Как отмечается в заявлении, опубликованном в четверг в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat, решение США применить военную силу для нанесения удара по гражданскому беспилотному аэростату создало дурной прецедент и серьезно нарушило международную практику.
"Принимая во внимание то, что такими безответственным и ошибочными действиями США не создали надлежащей атмосферы для проведения диалога между двумя вооруженными силами, Китай не принимает предложение США о телефонном разговоре между двумя министрами обороны", - заявил Тань Кэфэй.
Он также подчеркнул, что Китай оставляет за собой право "использовать необходимые средства" для решения подобных ситуаций в будущем.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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В миреКитайСШАВашингтон (штат)Ллойд ОстинВэй ФэнхэМинистерство обороны США
 
 
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