В Китае заявили, что США не создали нужных условий для переговоров
В Китае заявили, что США не создали условий для переговоров по ситуации с аэростатом
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ПЕКИН, 9 фев - РИА Новости. Решение Вашингтона применить военную силу против китайского аэростата не поспособствовало созданию "надлежащей атмосферы" для диалога между главами оборонных ведомства США и Китая, заявил в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее американское военное ведомство сообщало, что шеф Пентагона Ллойд Остин пытался связаться с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ из-за ситуации с китайским аэростатом, но запрос был отклонен Пекином.
Как отмечается в заявлении, опубликованном в четверг в официальном аккаунте министерства обороны Китая в социальной сети WeChat, решение США применить военную силу для нанесения удара по гражданскому беспилотному аэростату создало дурной прецедент и серьезно нарушило международную практику.
"Принимая во внимание то, что такими безответственным и ошибочными действиями США не создали надлежащей атмосферы для проведения диалога между двумя вооруженными силами, Китай не принимает предложение США о телефонном разговоре между двумя министрами обороны", - заявил Тань Кэфэй.
Он также подчеркнул, что Китай оставляет за собой право "использовать необходимые средства" для решения подобных ситуаций в будущем.
Американские военные на прошлой неделе сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек Канаду и сухопутную часть США. В Вашингтоне утверждают, что шар занимался шпионажем, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.