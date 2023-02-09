Рейтинг@Mail.ru
В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html
В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой
В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой - РИА Новости, 09.02.2023
В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой
Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:59
2023-02-09T10:59
шоубиз
филипп киркоров
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828658244_0:39:3002:1727_1920x0_80_0_0_c33aa7e8bb9da66061c3ef565c51c16e.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и белом парике. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на образ артиста. Одни высмеяли его и сравнили с Аллой Пугачевой.Другие поддержали певца.Ранее житель Подмосковья подал в суд на Киркорова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на своей даче.
https://ria.ru/20230206/kirkorov-1849992608.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828658244_212:0:2572:1770_1920x0_80_0_0_c4255117098a932365cb75f870592d6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филипп киркоров, алла пугачева
Шоубиз, Филипп Киркоров, Алла Пугачева
10:59 09.02.2023
 
В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой

Пользователи Сети высмеяли Киркорова в белом парике и сравнили его с Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и белом парике.
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на образ артиста. Одни высмеяли его и сравнили с Аллой Пугачевой.
"Сначала подумал, что это Аллегрова. Потом, что Николаев. Потом понял: Алла Борисовна, вы вернулись?", "Это Пугачева?", "А что с волосами? Вы еще лысым не были!", "На Пугачеву старается быть похожим", – отреагировали комментаторы.
Другие поддержали певца.
"Мне очень нравится этот образ!", "Шикарный! Ждем новую песню!", "Наконец крутая прическа! Нужны такие волосы всегда!", "Отлично выглядите!" – восхитились подписчики.
Ранее житель Подмосковья подал в суд на Киркорова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на своей даче.
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:56Шоубиз
Киркоров показал закулисье "Грэмми"
 
ШоубизФилипп КиркоровАлла Пугачева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала