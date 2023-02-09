В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой
Пользователи Сети высмеяли Киркорова в белом парике и сравнили его с Пугачевой
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и белом парике.
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на образ артиста. Одни высмеяли его и сравнили с Аллой Пугачевой.
"Сначала подумал, что это Аллегрова. Потом, что Николаев. Потом понял: Алла Борисовна, вы вернулись?", "Это Пугачева?", "А что с волосами? Вы еще лысым не были!", "На Пугачеву старается быть похожим", – отреагировали комментаторы.
Другие поддержали певца.
"Мне очень нравится этот образ!", "Шикарный! Ждем новую песню!", "Наконец крутая прическа! Нужны такие волосы всегда!", "Отлично выглядите!" – восхитились подписчики.
Ранее житель Подмосковья подал в суд на Киркорова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на своей даче.
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