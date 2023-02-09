https://ria.ru/20230209/kirkorov-1850752213.html

В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой

В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой - РИА Новости, 09.02.2023

В Сети сравнили Киркорова в новом образе с Пугачевой

Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T10:59

2023-02-09T10:59

2023-02-09T10:59

шоубиз

филипп киркоров

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828658244_0:39:3002:1727_1920x0_80_0_0_c33aa7e8bb9da66061c3ef565c51c16e.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Филипп Киркоров поделился кадрами со съемок нового клипа "Если ты уйдешь". Певец предстал на экране помолодевшим после пластической операции, в голубых линзах и белом парике. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на образ артиста. Одни высмеяли его и сравнили с Аллой Пугачевой.Другие поддержали певца.Ранее житель Подмосковья подал в суд на Киркорова. По мнению истца, певец незаконно установил пирс на своей даче.

https://ria.ru/20230206/kirkorov-1849992608.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, алла пугачева