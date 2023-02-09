https://ria.ru/20230209/kinologi-1850715112.html

Кинологи призвали не приравнивать собак бойцовых пород к оружию

Кинологи призвали не приравнивать собак бойцовых пород к оружию - РИА Новости, 09.02.2023

Кинологи призвали не приравнивать собак бойцовых пород к оружию

Кинологи призвали не приравнивать законодательно собак "бойцовых" пород к оружию – эффективнее и логичнее ввести курсы и экзамены для начинающих собаководов,... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T08:16

2023-02-09T08:16

2023-02-09T08:16

общество

пушкино

россия

владимир голубев (кинолог)

валерий фадеев

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Кинологи призвали не приравнивать законодательно собак "бойцовых" пород к оружию – эффективнее и логичнее ввести курсы и экзамены для начинающих собаководов, повысить ответственность владельцев животных, ввести обязательное маркирование и учет питомцев, сообщил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В подмосковном Пушкино английский бульдог, которого не удержал на поводке хозяин, покусал двух детей, 4-летняя девочка попала в больницу. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил после этого обсудить введение разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием. "Даже сама формулировка идеи о введении разрешения на владение собаками, как на оружие, формирует в корне неверное восприятие и смещает акценты с реально важных вопросов. Не существует как такового понятия бойцовских пород собак, эту категорию не признала ни одна международная кинологическая организация. Дело тут не в собаке и ее породе, а в хозяине", - сказал Голубев. "Бойцовыми собаками можно называть только тех собак, которые принимают участие в боях. К счастью, сейчас во всех цивилизованных странах это явление запрещено", - пояснил он. По его мнению, попадание любой породы в подобный перечень может насторожить людей и сформировать заведомо ложное представление о характере собаки. "У потенциального владельца формируется стойкое убеждение в том, что собака какой-либо породы непременно должна обладать охранными качествами, и сподвигнет владельца при разведении формировать, поощрять и культивировать в породе агрессивность к окружающим. Это неминуемо приведет к нарастанию социальной напряженности между собаководом и обществом", - отметил собеседник. Голубев напомнил, что этот этап собаководство прошло в начале 90-х годов, "возвращаться в этот период точно не стоит". "Неправильная постановка проблематики в данной инициативе подменяет понятия: вместо того, чтобы проводить работу в области повышения ответственности владельцев и регламентировать собаководство, как будто наоборот легализуется и одобряется культивирование в собаке агрессии, что для любой породы на самом деле является дисквалифицирующим признаком, и такие особи не допускаются к разведению", - разъяснил кинолог. Он предложил в качестве альтернативы введение обязательного маркирования и учета домашних животных. Также необходимо ввести курсы собаководства, так как характер собаки зависит от подхода владельца: если собака проявляет агрессивное поведение, то причина скорее всего в неправильном воспитании, а не в ее породе и размере. "Каждый начинающий собаковод должен получить минимум знаний, в который входят основы дрессировки, элементарная зоопсихология и правила ухода за питомцем. Обязанность любого собаковода – это воспитать управляемую, предсказуемую собаку, которая была бы комфортна не только для хозяина, но и для окружающих людей, при этом неважно какой породы эта собака. Правильней всего было бы ввести обучение и экзамен на право владение собакой", - добавил собеседник. При составлении требований к обучению следует учитывать особенности каждой породы. "Служебной собаке нужна одна дрессировка, охотничьей – другая, а для владения маленькой собакой можно сделать тест. Еще нужно доносить до владельцев, что порода собаки – это не просто красивая картинка, это еще и набор генетически заложенных характеристик, которым обладает животное, его нельзя не принимать во внимание, приобретая питомца", - пояснил Голубев.

https://ria.ru/20230205/kinolog-1849805333.html

https://ria.ru/20230129/kinolog-1848159316.html

https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

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общество, пушкино, россия, владимир голубев (кинолог), валерий фадеев