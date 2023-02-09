https://ria.ru/20230209/khusnullin-1850903982.html
Хуснуллин: в России в январе решили проблемы более 3,7 тысячи дольщиков
Хуснуллин: в России в январе решили проблемы более 3,7 тысячи дольщиков - РИА Новости, 09.02.2023
Хуснуллин: в России в январе решили проблемы более 3,7 тысячи дольщиков
В России в январе 2023 года усилиями Фонда развития территорий (ФРТ) и регионов восстановили права свыше 3,7 тысячи обманутых дольщиков, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T16:42
2023-02-09T16:42
2023-02-09T16:42
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
марат хуснуллин
жилье
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МОСКВА, 9 фев - РИА Недвижимость. В России в январе 2023 года усилиями Фонда развития территорий (ФРТ) и регионов восстановили права свыше 3,7 тысячи обманутых дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин."Благодаря федеральным и региональным механизмам помощи гражданам в январе восстановлены права более 3,7 тысячи дольщиков. Все они получили квартиры или денежное возмещение", – приводятся в сообщении ФРТ слова Хуснуллина.В нем поясняется, что к федеральным механизмам относятся достройка объекта и выплата компенсаций, к региональным – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты.Как отмечается в пресс-релизе, фонд и регфонды сдали в январе 11 домов общей площадью 112,4 тысячи квадратных метров. Квартиры в них предназначены для 1,4 тысячи пострадавших дольщиков."Знаковым событием января стало окончание строительства фондом еще одного комплекса Urban Group – ЖК "Видный город": были введены последние четыре корпуса этого большого объекта. Кроме того, сданы в эксплуатацию еще два дома в ЖК "Лесобережный" того же застройщика-банкрота", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова.Кроме того, указывается в сообщении, Фонд развития территорий выплатил компенсации на общую сумму почти 460 миллионов рублей. Денежные средства перечислены 132 дольщикам.С помощью региональных механизмов в январе восстановили права еще 2,2 тысячи человек, добавляется в пресс-релизе."Ранее, в 2022 году, общими усилиями фонда и регионов удалось решить проблемы 54 тысяч обманутых граждан. А всего в 2019-2022 годах были восстановлены права 162,5 тысячи дольщиков, пострадавших от действий застройщиков", - приводятся в нем слова исполнительного директора фонда Константина Тимофеева.В сообщении также напоминается, что реестр проблемных объектов (ЕРПО) в России значительно сократился. На 1 января 2023 года в нем оставались 1,2 тысячи объектов, в то время как на 1 января 2022-го - 2,5 тысячи долгостроев. "Результатом совместной работы Фонда развития территорий и субъектов РФ стало сокращение реестра долгостроев на 1,3 тысячи объектов, то есть фактически вдвое", - отмечал Хуснуллин.Кроме того, при общей положительной динамике во всех регионах в России выделилось несколько лидеров. "Это Московская область, где перечень проблемных объектов сократился на 365, в Ленинградской области снижение составило 133 объекта, в Краснодарском крае – 105, в Новосибирской области – 67, в Республике Башкортостан – 66", – уточнил Шагиахметов.
https://ria.ru/20230206/doma-1850015741.html
https://ria.ru/20230207/proekty-1850310604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), марат хуснуллин, жилье
Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Марат Хуснуллин, Жилье
МОСКВА, 9 фев - РИА Недвижимость. В России в январе 2023 года усилиями Фонда развития территорий (ФРТ) и регионов восстановили права свыше 3,7 тысячи обманутых дольщиков, сообщил вице-премьер РФ, председатель наблюдательного совета ФРТ Марат Хуснуллин.
"Благодаря федеральным и региональным механизмам помощи гражданам в январе восстановлены права более 3,7 тысячи дольщиков. Все они получили квартиры или денежное возмещение", – приводятся в сообщении ФРТ слова Хуснуллина.
В нем поясняется, что к федеральным механизмам относятся достройка объекта и выплата компенсаций, к региональным – привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты.
Как отмечается в пресс-релизе, фонд и регфонды сдали в январе 11 домов общей площадью 112,4 тысячи квадратных метров. Квартиры в них предназначены для 1,4 тысячи пострадавших дольщиков.
"Знаковым событием января стало окончание строительства фондом еще одного комплекса Urban Group
– ЖК "Видный город": были введены последние четыре корпуса этого большого объекта. Кроме того, сданы в эксплуатацию еще два дома в ЖК "Лесобережный" того же застройщика-банкрота", – цитирует пресс-служба гендиректора ФРТ Ильшата Шагиахметова
.
Кроме того, указывается в сообщении, Фонд развития территорий выплатил компенсации на общую сумму почти 460 миллионов рублей. Денежные средства перечислены 132 дольщикам.
С помощью региональных механизмов в январе восстановили права еще 2,2 тысячи человек, добавляется в пресс-релизе.
"Ранее, в 2022 году, общими усилиями фонда и регионов удалось решить проблемы 54 тысяч обманутых граждан. А всего в 2019-2022 годах были восстановлены права 162,5 тысячи дольщиков, пострадавших от действий застройщиков", - приводятся в нем слова исполнительного директора фонда Константина Тимофеева
.
В сообщении также напоминается, что реестр проблемных объектов (ЕРПО) в России значительно сократился. На 1 января 2023 года в нем оставались 1,2 тысячи объектов, в то время как на 1 января 2022-го - 2,5 тысячи долгостроев. "Результатом совместной работы Фонда развития территорий и субъектов РФ стало сокращение реестра долгостроев на 1,3 тысячи объектов, то есть фактически вдвое", - отмечал Хуснуллин.
Кроме того, при общей положительной динамике во всех регионах в России выделилось несколько лидеров. "Это Московская область
, где перечень проблемных объектов сократился на 365, в Ленинградской области
снижение составило 133 объекта, в Краснодарском крае
– 105, в Новосибирской области
– 67, в Республике Башкортостан
– 66", – уточнил Шагиахметов.