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Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" под Херсоном
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" под Херсоном - РИА Новости, 09.02.2023
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" под Херсоном
Артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" с боекомплектом и расчетом, погибли трое украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T10:05
2023-02-09T10:05
2023-02-09T10:05
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 9 фев - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили под Херсоном самоходную гаубицу "Гвоздика" с боекомплектом и расчетом, погибли трое украинских военных, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Вчера днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ударник уничтожена гаубица 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом. Потери противника составили трое погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал собеседник агентства.
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херсон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую гаубицу "Гвоздика" с расчетом под Херсоном