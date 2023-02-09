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Во Франции объяснили, почему СМИ молчат о статье Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
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Во Франции объяснили, почему СМИ молчат о статье Херша о "Северных потоках"
Во Франции объяснили, почему СМИ молчат о статье Херша о "Северных потоках" - РИА Новости, 09.02.2023
Во Франции объяснили, почему СМИ молчат о статье Херша о "Северных потоках"
Европейские СМИ не освещают расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов "Северных потоков", так как... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:30
2023-02-09T15:30
в мире
франция
сша
джо байден
северный поток
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европейские СМИ не освещают расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов "Северных потоков", так как не хотят признавать свою зависимость от США и фабрикацию данных о конфликте между Россией и Украиной, заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Сейчас доказано, что американцы саботировали газопроводы NordStream при пособничестве норвежцев, конкурирующих с русскими по газу: ни слова в СМИ! Ничего! Очевидно, потому что это раскрыло бы наше полное подчинение и 100% ложное повествование о конфликте!", — написал он в Twitter.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш накануне опубликовал статью о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газовые магистрали взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
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в мире, франция, сша, джо байден, северный поток
В мире, Франция, США, Джо Байден, Северный поток
15:30 09.02.2023
 
Во Франции объяснили, почему СМИ молчат о статье Херша о "Северных потоках"

Французский политик Филиппо осудил СМИ за молчание о статье Херша про "Северные потоки"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Европейские СМИ не освещают расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к подрыву трубопроводов "Северных потоков", так как не хотят признавать свою зависимость от США и фабрикацию данных о конфликте между Россией и Украиной, заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Сейчас доказано, что американцы саботировали газопроводы NordStream при пособничестве норвежцев, конкурирующих с русскими по газу: ни слова в СМИ! Ничего! Очевидно, потому что это раскрыло бы наше полное подчинение и 100% ложное повествование о конфликте!", — написал он в Twitter.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш накануне опубликовал статью о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газовые магистрали взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 19:03
В Белом доме назвали публикацию Херша о взрывах на "Северных потоках" ложью
 
В миреФранцияСШАДжо БайденСеверный поток
 
 
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