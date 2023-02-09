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США не обращались к России после публикации Херша, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2023
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США не обращались к России после публикации Херша, заявил Песков
США не обращались к России после публикации Херша, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2023
США не обращались к России после публикации Херша, заявил Песков
Американская сторона не обращалась к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T13:53
2023-02-09T13:53
россия
дмитрий песков
сша
европа
северный поток — 2
северный поток
газпром
в мире
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская сторона не обращалась к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли обращения с американской стороны к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках". Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20230209/versiya-1850840887.html
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россия, дмитрий песков, сша, европа, северный поток — 2, северный поток, газпром, в мире
Россия, Дмитрий Песков, США, Европа, Северный поток — 2, Северный поток, Газпром, В мире
13:53 09.02.2023
 
США не обращались к России после публикации Херша, заявил Песков

Песков заявил, что американская сторона не обращалась к России после публикации Херша

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская сторона не обращалась к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли обращения с американской стороны к России после публикации американского журналиста Сеймура Херша о теракте на "Северных потоках".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
13:50
Эксперт назвал версию о подрыве США "Северных потоков" правдоподобной
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее подтвердил РИА Новости авторство статьи о взрывах на первом и втором газопроводах "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских экспортных газопроводов "Северный поток" в прошлом году.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 в Дании - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:42
Расследование ЧП на "Северных потоках" пытаются свернуть, заявили в Кремле
 
РоссияДмитрий ПесковСШАЕвропаСеверный поток — 2Северный потокГазпромВ мире
 
 
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