https://ria.ru/20230209/khab-1850800094.html

В Кремле рассказали о создании газового хаба России и Турции

В Кремле рассказали о создании газового хаба России и Турции - РИА Новости, 09.02.2023

В Кремле рассказали о создании газового хаба России и Турции

Создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет, заявил... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:30

2023-02-09T12:41

россия

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

цены на нефть

анкара (провинция)

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Создание газового хаба России и Турции для Анкары сейчас не приоритет, сдвижки процессов могут быть, но на реализацию планов это не повлияет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется, сейчас это не может быть приоритетом для турецкой республики. Мы к этому с пониманием относимся. Соответственно, какая-то сдвижка по времени может быть. Вы знаете, что были очень высокие темпы работы в этом направлении. Но мы не сомневаемся, что Турция справится с этой бедой, окажет всю необходимую помощь пострадавшим, займется восстановлением разрушенных городов. Многие-многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости... Поэтому да, этот процесс может сдвинуться чуть-чуть, но по сути это не повлияет на реализацию планов", - сказал Песков журналистам.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших в Турции приблизилось к 13 тысячам, раненых - почти 63 тысячи.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230118/turtsiya-1845623016.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, цены на нефть, анкара (провинция), дмитрий песков