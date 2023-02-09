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Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида"

Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида" - РИА Новости, 09.02.2023

Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида"

В начале декабря было принято решение о формировании именной роты города-героя Севастополя в составе казачьего штурмового батальона "Таврида" Черноморского... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:13

2023-02-09T11:13

российское казачество

российское казачество

севастополь

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В начале декабря было принято решение о формировании именной роты города-героя Севастополя в составе казачьего штурмового батальона "Таврида" Черноморского казачьего войска. Командир подразделения Олег Гасанов рассказал о том, как проходит подготовка бойцов к выполнению боевых задач, корреспонденту портала "Российское казачество"."У нас появилась возможность поднять знамя нашего города на освобожденных территориях Украины. Ведь Севастополь и Крым были именно теми регионами, которые проложили путь возврата исконно русских земель в состав России", – отметил он.По его словам, казаки и жители Севастополя с энтузиазмом откликнулись на призыв вступить в роту.При отборе бойцов в роту учитываются в первую очередь желание защищать родину, а также физическое здоровье и отсутствие непогашенных судимостей. Командир уточнил, что процесс формирования роты состоит из нескольких этапов: отбор кандидатов, период боевого слаживания и этап выполнения боевых задач.Кроме того, Гасанов отметил, что рота укомплектована всем необходимым обмундированием и амуницией."Черноморское казачье войско и глава Республики Крым стараются оказать нам помощь, чтобы у нас было все самое лучшее: экипировка, обмундирование. И очень большую роль играют волонтеры – граждане РФ, которые хотят, чтобы бойцам было на фронте удобно, тепло и комфортно для тех задач, которые перед ними стоят", – сказал командир роты "Севастополь" казачьего штурмового батальона "Таврида".

севастополь

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российское казачество, севастополь