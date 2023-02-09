Рейтинг@Mail.ru
Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида" - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20230209/kazaki-1850763181.html
Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида"
Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида" - РИА Новости, 09.02.2023
Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида"
В начале декабря было принято решение о формировании именной роты города-героя Севастополя в составе казачьего штурмового батальона "Таврида" Черноморского... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T11:13
2023-02-09T11:13
российское казачество
российское казачество
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759025_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5c7a2b0d3c21b406402ec30282150283.jpg
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В начале декабря было принято решение о формировании именной роты города-героя Севастополя в составе казачьего штурмового батальона "Таврида" Черноморского казачьего войска. Командир подразделения Олег Гасанов рассказал о том, как проходит подготовка бойцов к выполнению боевых задач, корреспонденту портала "Российское казачество"."У нас появилась возможность поднять знамя нашего города на освобожденных территориях Украины. Ведь Севастополь и Крым были именно теми регионами, которые проложили путь возврата исконно русских земель в состав России", – отметил он.По его словам, казаки и жители Севастополя с энтузиазмом откликнулись на призыв вступить в роту.При отборе бойцов в роту учитываются в первую очередь желание защищать родину, а также физическое здоровье и отсутствие непогашенных судимостей. Командир уточнил, что процесс формирования роты состоит из нескольких этапов: отбор кандидатов, период боевого слаживания и этап выполнения боевых задач.Кроме того, Гасанов отметил, что рота укомплектована всем необходимым обмундированием и амуницией."Черноморское казачье войско и глава Республики Крым стараются оказать нам помощь, чтобы у нас было все самое лучшее: экипировка, обмундирование. И очень большую роль играют волонтеры – граждане РФ, которые хотят, чтобы бойцам было на фронте удобно, тепло и комфортно для тех задач, которые перед ними стоят", – сказал командир роты "Севастополь" казачьего штурмового батальона "Таврида".
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759025_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_3fc3321f700d35eab5b6cc2a0fb7a54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российское казачество, севастополь
Российское казачество, Российское казачество, Севастополь
11:13 09.02.2023
 

Новая рота "Севастополь" усилит штурмовой батальон "Таврида"

© Черноморское казачье войскоОбучение казаков-добровольцев роты "Севастополь" КШБ "Таврида" Черноморского казачьего войска
Обучение казаков-добровольцев роты Севастополь КШБ Таврида Черноморского казачьего войска
© Черноморское казачье войско
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В начале декабря было принято решение о формировании именной роты города-героя Севастополя в составе казачьего штурмового батальона "Таврида" Черноморского казачьего войска. Командир подразделения Олег Гасанов рассказал о том, как проходит подготовка бойцов к выполнению боевых задач, корреспонденту портала "Российское казачество".
"У нас появилась возможность поднять знамя нашего города на освобожденных территориях Украины. Ведь Севастополь и Крым были именно теми регионами, которые проложили путь возврата исконно русских земель в состав России", – отметил он.
По его словам, казаки и жители Севастополя с энтузиазмом откликнулись на призыв вступить в роту.
"Сегодня количество заявлений примерно в два-три раза превышает штатную численность нашего подразделения", – заявил командир.
При отборе бойцов в роту учитываются в первую очередь желание защищать родину, а также физическое здоровье и отсутствие непогашенных судимостей. Командир уточнил, что процесс формирования роты состоит из нескольких этапов: отбор кандидатов, период боевого слаживания и этап выполнения боевых задач.
Кроме того, Гасанов отметил, что рота укомплектована всем необходимым обмундированием и амуницией.
"Черноморское казачье войско и глава Республики Крым стараются оказать нам помощь, чтобы у нас было все самое лучшее: экипировка, обмундирование. И очень большую роль играют волонтеры – граждане РФ, которые хотят, чтобы бойцам было на фронте удобно, тепло и комфортно для тех задач, которые перед ними стоят", – сказал командир роты "Севастополь" казачьего штурмового батальона "Таврида".
 
Российское казачествоРоссийское казачествоСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала