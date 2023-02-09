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В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым - РИА Новости, 09.02.2023
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В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым
В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым - РИА Новости, 09.02.2023
В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым
Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:40
2023-02-09T14:48
политика
россия
польша
рамзан кадыров
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях возможного конфликта с Польшей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", — сказал Песков журналистам. Ранее Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что мнение Соболева, усомнившегося в том, что Россия "пойдет против Польши", поскольку эта страна состоит в НАТО, свидетельствует о готовности "в своих мыслях заранее проиграть войну". Он предложил депутату "заранее сдаваться полякам".
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политика, россия, польша, рамзан кадыров, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Польша, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Госдума РФ
12:40 09.02.2023 (обновлено: 14:48 09.02.2023)
 
В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым

Песков: в Кремле не хотели бы давать оценки спору между Кадыровым и депутатом Соболевым

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях возможного конфликта с Польшей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", — сказал Песков журналистам.
Ранее Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что мнение Соболева, усомнившегося в том, что Россия "пойдет против Польши", поскольку эта страна состоит в НАТО, свидетельствует о готовности "в своих мыслях заранее проиграть войну". Он предложил депутату "заранее сдаваться полякам".
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 14:12Специальная военная операция на Украине
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ПолитикаРоссияПольшаРамзан КадыровДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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