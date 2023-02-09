https://ria.ru/20230209/kadyrov-1850804605.html

В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым

В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым - РИА Новости, 09.02.2023

В Кремле ответили на вопрос о споре между Кадыровым и депутатом Соболевым

Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:40

2023-02-09T12:40

2023-02-09T14:48

политика

россия

польша

рамзан кадыров

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Кремль не участвует в дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и членом комитета Госдумы по обороне генералом Виктором Соболевым о последствиях возможного конфликта с Польшей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", — сказал Песков журналистам. Ранее Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что мнение Соболева, усомнившегося в том, что Россия "пойдет против Польши", поскольку эта страна состоит в НАТО, свидетельствует о готовности "в своих мыслях заранее проиграть войну". Он предложил депутату "заранее сдаваться полякам".

https://ria.ru/20230207/spetsoperatsiya-1850285933.html

россия

польша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, польша, рамзан кадыров, дмитрий песков, госдума рф