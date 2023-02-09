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Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html
Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта
Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта
Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:36
2023-02-09T11:11
в мире
россия
италия
украина
сергей разов
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из недружественных во враждебные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. Российский дипломат с сожалением указал, что ключевые механизмы диалога между двумя странами заморожены, санкционные ограничения нарастают, а Италия поставляет киевскому режиму все новые виды вооружений. В подтверждение своих слов он привел официальные итальянские данные. "В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму 1 миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО. Номенклатура поставок засекречена. По утверждениям СМИ, на территории Италии проходят подготовку военнослужащие ВСУ (министерство обороны, правда, это отрицает). Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные", - подчеркнул Разов. Посол заметил, что такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан. "Подчеркну, что ухудшение отношений – не наш выбор. Наши ответные заявления и действия – лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, "напраслину-то терпеть кому ж приятно?" Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Читайте полный текст интервью Сергея Разова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230209/italiya-1850723823.html
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в мире, россия, италия, украина, сергей разов, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Италия, Украина, Сергей Разов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
09:36 09.02.2023 (обновлено: 11:11 09.02.2023)
 
Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта

Посол России: Италия, поставляя оружие Киеву, втягивается в военное противостояние

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из недружественных во враждебные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
Российский дипломат с сожалением указал, что ключевые механизмы диалога между двумя странами заморожены, санкционные ограничения нарастают, а Италия поставляет киевскому режиму все новые виды вооружений. В подтверждение своих слов он привел официальные итальянские данные.
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
09:09
Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии
"В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму 1 миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО. Номенклатура поставок засекречена. По утверждениям СМИ, на территории Италии проходят подготовку военнослужащие ВСУ (министерство обороны, правда, это отрицает). Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные", - подчеркнул Разов.
Посол заметил, что такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан. "Подчеркну, что ухудшение отношений – не наш выбор. Наши ответные заявления и действия – лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, "напраслину-то терпеть кому ж приятно?"
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 23:55
Глава МИД Италии рассказал, когда новую систему ПВО развернут на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИталияУкраинаСергей РазовНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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