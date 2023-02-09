https://ria.ru/20230209/italiya-1850730428.html

Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта

Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта

Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:36

2023-02-09T09:36

2023-02-09T11:11

в мире

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италия

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сергей разов

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из недружественных во враждебные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. Российский дипломат с сожалением указал, что ключевые механизмы диалога между двумя странами заморожены, санкционные ограничения нарастают, а Италия поставляет киевскому режиму все новые виды вооружений. В подтверждение своих слов он привел официальные итальянские данные. "В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму 1 миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО. Номенклатура поставок засекречена. По утверждениям СМИ, на территории Италии проходят подготовку военнослужащие ВСУ (министерство обороны, правда, это отрицает). Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные", - подчеркнул Разов. Посол заметил, что такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан. "Подчеркну, что ухудшение отношений – не наш выбор. Наши ответные заявления и действия – лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, "напраслину-то терпеть кому ж приятно?" Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

https://ria.ru/20230209/italiya-1850723823.html

https://ria.ru/20230202/pvo-1849399213.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, италия, украина, сергей разов, нато, вооруженные силы украины