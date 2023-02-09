09:36 09.02.2023 (обновлено: 11:11 09.02.2023)
Посол в Риме заявил, что Италия становится стороной украинского конфликта
Посол России: Италия, поставляя оружие Киеву, втягивается в военное противостояние
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме
Вид на собор Святого Петра в Ватикане с одной из улиц в Риме. Архивное фото
РИМ, 9 фев – РИА Новости. Поставляя оружие Киеву, Италия втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта, а заявления властей в отношении РФ фактически перерастают из недружественных во враждебные, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
Российский дипломат с сожалением указал, что ключевые механизмы диалога между двумя странами заморожены, санкционные ограничения нарастают, а Италия поставляет киевскому режиму все новые виды вооружений. В подтверждение своих слов он привел официальные итальянские данные.
"В рамках пяти пакетов помощи Киеву поставлено оружие и военная техника на сумму 1 миллиард евро. Готовится шестой пакет, включающий передачу современной и весьма дорогостоящей системы ПВО/ПРО. Номенклатура поставок засекречена. По утверждениям СМИ, на территории Италии проходят подготовку военнослужащие ВСУ (министерство обороны, правда, это отрицает). Делая это, Италия, возможно против своей воли, втягивается в военное противостояние, становясь стороной конфликта. Многие заявления и действия властей, формируемый ведущими средствами массовой информации пропагандистский фон в отношении России фактически перерастают из недружественных в прямо враждебные", - подчеркнул Разов.
Посол заметил, что такой подход не пользуется поддержкой большинства итальянских граждан. "Подчеркну, что ухудшение отношений – не наш выбор. Наши ответные заявления и действия – лишь минимально необходимая реакция. Как говорила героиня одной из пьес Александра Николаевича Островского, "напраслину-то терпеть кому ж приятно?"
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.