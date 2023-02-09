https://ria.ru/20230209/italiya-1850723823.html
Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии
Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии - РИА Новости, 09.02.2023
Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии
После начала специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Италией существенно деградировали, причем неожиданностью стала стремительность и... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T09:09
2023-02-09T09:09
2023-02-09T11:11
в мире
италия
россия
рим
сергей разов
нато
евросоюз
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РИМ, 9 фев – РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Италией существенно деградировали, причем неожиданностью стала стремительность и глубина этих изменений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Изменение позиции Италии неожиданностью не стало. Италия – член НАТО, ЕС, "семерки", других евроатлантических структур, которые взяли курс на истощение России, нанесение ей максимального ущерба, изоляцию в международных делах. Сыграли свою роль и внутриполитические подвижки на Апеннинах. Неожиданностью, пожалуй, стала стремительность и глубина этих изменений применительно к Италии, которая традиционно выступала в поддержку диалога с Россией, выгодно отличаясь от многих других стран Запада взвешенностью и сбалансированностью своих подходов, нацеленностью на конструктивное сотрудничество", - отметил российский дипломат. Разов напомнил, что на Апеннинах часто ссылаются на соображения евроатлантической солидарности, обязательность коллективно принимаемых решений. "Понятно, однако, что решения могут быть коллективными, но ответственность за них - всегда индивидуальная", - подчеркнул он. "Наши двусторонние отношения существенно деградировали. Как человек, уже довольно долго работающий в Италии в качестве посла, говорю об этом с искренним сожалением", - констатировал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, рим, сергей разов, нато, евросоюз
В мире, Италия, Россия, Рим, Сергей Разов, НАТО, Евросоюз
09:09 09.02.2023 (обновлено: 11:11 09.02.2023)
Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии
Посол в Риме Разов заявил о деградации отношений России и Италии с началом спецоперации
РИМ, 9 фев – РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Италией существенно деградировали, причем неожиданностью стала стремительность и глубина этих изменений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов.
"Изменение позиции Италии неожиданностью не стало. Италия – член НАТО
, ЕС
, "семерки", других евроатлантических структур, которые взяли курс на истощение России, нанесение ей максимального ущерба, изоляцию в международных делах. Сыграли свою роль и внутриполитические подвижки на Апеннинах. Неожиданностью, пожалуй, стала стремительность и глубина этих изменений применительно к Италии, которая традиционно выступала в поддержку диалога с Россией, выгодно отличаясь от многих других стран Запада взвешенностью и сбалансированностью своих подходов, нацеленностью на конструктивное сотрудничество", - отметил российский дипломат.
Разов напомнил, что на Апеннинах часто ссылаются на соображения евроатлантической солидарности, обязательность коллективно принимаемых решений. "Понятно, однако, что решения могут быть коллективными, но ответственность за них - всегда индивидуальная", - подчеркнул он.
"Наши двусторонние отношения существенно деградировали. Как человек, уже довольно долго работающий в Италии в качестве посла, говорю об этом с искренним сожалением", - констатировал собеседник агентства.