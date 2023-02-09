https://ria.ru/20230209/italiya-1850723823.html

Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии

Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии - РИА Новости, 09.02.2023

Посол в Риме заявил о деградации отношений России и Италии

После начала специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Италией существенно деградировали, причем неожиданностью стала стремительность и... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T09:09

2023-02-09T09:09

2023-02-09T11:11

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РИМ, 9 фев – РИА Новости. После начала специальной военной операции на Украине отношения между Россией и Италией существенно деградировали, причем неожиданностью стала стремительность и глубина этих изменений, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Италии Сергей Разов. "Изменение позиции Италии неожиданностью не стало. Италия – член НАТО, ЕС, "семерки", других евроатлантических структур, которые взяли курс на истощение России, нанесение ей максимального ущерба, изоляцию в международных делах. Сыграли свою роль и внутриполитические подвижки на Апеннинах. Неожиданностью, пожалуй, стала стремительность и глубина этих изменений применительно к Италии, которая традиционно выступала в поддержку диалога с Россией, выгодно отличаясь от многих других стран Запада взвешенностью и сбалансированностью своих подходов, нацеленностью на конструктивное сотрудничество", - отметил российский дипломат. Разов напомнил, что на Апеннинах часто ссылаются на соображения евроатлантической солидарности, обязательность коллективно принимаемых решений. "Понятно, однако, что решения могут быть коллективными, но ответственность за них - всегда индивидуальная", - подчеркнул он. "Наши двусторонние отношения существенно деградировали. Как человек, уже довольно долго работающий в Италии в качестве посла, говорю об этом с искренним сожалением", - констатировал собеседник агентства. Читайте полный текст интервью Сергея Разова >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, россия, рим, сергей разов, нато, евросоюз