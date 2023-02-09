https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850990290.html

Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29

Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29 - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29

Во время переговоров в четверг на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке Украине... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T23:18

2023-02-09T23:18

2023-02-09T23:18

в мире

словакия

украина

брюссель

владимир зеленский

евросоюз

миг-29

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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Во время переговоров в четверг на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке Украине истребителей МиГ-29, сообщило братиславское сетевое издание Teraz. По словам Хегера, Зеленский проинформировал во время переговоров о нынешней ситуации на Украине, в том числе, о том, что в ближайшие недели ожидается более интенсивное наступление со стороны российских войск. "Он (Зеленский) попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров", - сказал Хегер, добавив, что будут также продолжены переговоры с Киевом о дальнейшей помощи. Кроме того, отметил Хегер, речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что самолеты МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины. "Любая помощь Украине – в национальных интересах Словакии и в интересах европейской безопасности", - отметил Хегер. Отвечая на вопрос, когда могла бы быть реализована поставка МиГ-29 на Украину, Хегер заявил, что это покажут предстоящие переговоры и что он уже информировал о просьбе Зеленского главу минобороны республики Ярослава Надя. "Словацкое правительство заинтересовано в максимально быстром окончании переговоров на эту тему", - подчеркнул Хегер. По словам словацкого премьера, Зеленский также попросил о поставках такой техники и боеприпасов, которые помогли бы защитить украинские города от обстрелов со стороны российских войск.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850976190.html

словакия

украина

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, словакия, украина, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, миг-29