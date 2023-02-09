https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850990290.html
Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29
Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29 - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29
Во время переговоров в четверг на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке Украине... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T23:18
2023-02-09T23:18
2023-02-09T23:18
в мире
словакия
украина
брюссель
владимир зеленский
евросоюз
миг-29
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ПРАГА, 9 фев – РИА Новости. Во время переговоров в четверг на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке Украине истребителей МиГ-29, сообщило братиславское сетевое издание Teraz. По словам Хегера, Зеленский проинформировал во время переговоров о нынешней ситуации на Украине, в том числе, о том, что в ближайшие недели ожидается более интенсивное наступление со стороны российских войск. "Он (Зеленский) попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров", - сказал Хегер, добавив, что будут также продолжены переговоры с Киевом о дальнейшей помощи. Кроме того, отметил Хегер, речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что самолеты МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины. "Любая помощь Украине – в национальных интересах Словакии и в интересах европейской безопасности", - отметил Хегер. Отвечая на вопрос, когда могла бы быть реализована поставка МиГ-29 на Украину, Хегер заявил, что это покажут предстоящие переговоры и что он уже информировал о просьбе Зеленского главу минобороны республики Ярослава Надя. "Словацкое правительство заинтересовано в максимально быстром окончании переговоров на эту тему", - подчеркнул Хегер. По словам словацкого премьера, Зеленский также попросил о поставках такой техники и боеприпасов, которые помогли бы защитить украинские города от обстрелов со стороны российских войск.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850976190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, брюссель, владимир зеленский, евросоюз, миг-29
В мире, Словакия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Евросоюз, МиГ-29
Премьер Словакии пообещал выполнить просьбу Зеленского о поставке МиГ-29
Teraz: премьер Словакии Хегер пообещал поставить Зеленскому истребители МиГ-29
ПРАГА, 9 фев – РИА Новости.
Во время переговоров в четверг на полях саммита ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский официально попросил премьера Словакии Эдуарда Хегера о поставке Украине истребителей МиГ-29, сообщило братиславское сетевое издание
Teraz.
"Украинский президент Владимир Зеленский во время личной встречи в четверг в Брюсселе с премьером Словакии Эдуардом Хегером официально попросил его о поставках истребителей МиГ-29 для защиты от российской агрессии. Глава кабмина ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу", - говорится в сообщении.
По словам Хегера, Зеленский проинформировал во время переговоров о нынешней ситуации на Украине, в том числе, о том, что в ближайшие недели ожидается более интенсивное наступление со стороны российских войск.
"Он (Зеленский) попросил нас о помощи. Спросил о самолетах МиГ-29. Я ему ответил, что будем дома вести переговоры об этом и что общественность будет проинформирована о результатах этих переговоров", - сказал Хегер, добавив, что будут также продолжены переговоры с Киевом
о дальнейшей помощи.
Кроме того, отметил Хегер, речь идет и о переговорах на европейском уровне, потому что самолеты МиГ-29 Словакия поставила бы в рамках механизма ЕС, предусматривающего оплату поставок военной техники для Украины. "Любая помощь Украине – в национальных интересах Словакии и в интересах европейской безопасности", - отметил Хегер.
Отвечая на вопрос, когда могла бы быть реализована поставка МиГ-29 на Украину, Хегер заявил, что это покажут предстоящие переговоры и что он уже информировал о просьбе Зеленского главу минобороны республики Ярослава Надя. "Словацкое правительство заинтересовано в максимально быстром окончании переговоров на эту тему", - подчеркнул Хегер.
По словам словацкого премьера, Зеленский также попросил о поставках такой техники и боеприпасов, которые помогли бы защитить украинские города от обстрелов со стороны российских войск.