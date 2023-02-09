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Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску
Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску - РИА Новости, 09.02.2023
Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску
В канцелярии британского премьера заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии, пишет... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:55
2023-02-09T15:55
2023-02-09T15:56
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьера заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии, пишет газета Telegraph. В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине. "В канцелярии премьер-министра заявили, что власти не будут отправлять истребители Украине, если это подвергает риску безопасность Великобритании", - пишет газета. Представитель офиса премьера отказался комментировать сообщения о возможности предоставления Киеву истребителей, при этом, отметил, что у Британии достаточное число истребителей Typhoon и F-35. "Конечно, мы не будем делать ничего, что может подвергать риску безопасность Великобритании", - заявил представитель офиса премьера.
https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html
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В мире, Лондон, Киев, Украина, Владимир Зеленский
15:55 09.02.2023 (обновлено: 15:56 09.02.2023)
Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску
Telegraph: Лондон не будет отправлять Киеву истребители, если это будет угрожать Британии