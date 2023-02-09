https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850882999.html

Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску

Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску - РИА Новости, 09.02.2023

Лондон не отправит Киеву истребители, если это подвергнет Британию риску

В канцелярии британского премьера заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии, пишет... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T15:55

2023-02-09T15:55

2023-02-09T15:56

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лондон

киев

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В канцелярии британского премьера заявили, что Лондон не будет передавать Киеву истребители, если это может сказаться на безопасности самой Британии, пишет газета Telegraph. В среду Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил у Великобритании боевые самолеты. Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщал, что премьер Британии Сунак попросил главу Минобороны Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине. "В канцелярии премьер-министра заявили, что власти не будут отправлять истребители Украине, если это подвергает риску безопасность Великобритании", - пишет газета. Представитель офиса премьера отказался комментировать сообщения о возможности предоставления Киеву истребителей, при этом, отметил, что у Британии достаточное число истребителей Typhoon и F-35. "Конечно, мы не будем делать ничего, что может подвергать риску безопасность Великобритании", - заявил представитель офиса премьера.

https://ria.ru/20230209/zelensky-1850871673.html

https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850854270.html

лондон

киев

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в мире, лондон, киев, украина, владимир зеленский