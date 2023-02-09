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Премьер Бельгии заявил, что не может поставить истребители Украине
Премьер Бельгии заявил, что не может поставить истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Бельгии заявил, что не может поставить истребители Украине
Бельгия нуждается в своих истребителях и не может поставить их Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом специального саммита ЕС... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T15:20
2023-02-09T15:20
2023-02-09T15:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Бельгия нуждается в своих истребителях и не может поставить их Украине, заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе, в котором принимает участие Владимир Зеленский. "Мы нуждаемся в своих истребителях. Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. У нас нет возможности отказываться от наших истребителей", - сказал он. При этом де Кроо подчеркнул, что Бельгия согласовала масштабный пакет военной помощи Украине, который "не стоит недооценивать". Ранее министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила, что Бельгия не рассматривает возможность передачи своих самолетов F-16 Украине, поскольку все они задействованы в задачах по охране воздушного пространства Бельгии и других стран НАТО. Кроме того, по словам министра, новые самолеты F-35, которые должны заменить F-16, будут поставлены из США не ранее 2025 года. Правительство Бельгии в конце января объявило о новом пакете военной помощи Украине на 92 миллиона евро. В него войдут управляемые ракеты производства США класса "воздух-воздух" AIM-120, которые использовались для бельгийских истребителей-бомбардировщиков F-16. На Украине эти ракеты планируется интегрировать в системы ПВО NASAMS, которые ранее были поставлены Киеву. Кроме того, Бельгия намерена передать Украине ручные противотанковые гранатометы M72, противотанковые боеприпасы, штурмовые винтовки Scar и автоматическое оружие местного производства.
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Премьер Бельгии заявил, что не может поставить истребители Украине
Премьер Бельгии де Кроо: Брюсселю нужны истребители, и он не может поставить их Киеву