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Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей - РИА Новости, 09.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей
Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей - РИА Новости, 09.02.2023
Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей
Британские истребители в случае их поставки Киеву не должны использоваться в воздушном пространстве России, заявил в четверг британский министр иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T14:29
2023-02-09T14:29
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Британские истребители в случае их поставки Киеву не должны использоваться в воздушном пространстве России, заявил в четверг британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми. По словам министра, необходимо найти правильный баланс между занятием оборонительной позиции и не использованием вооружения для наступлений во избежание эскалации конфликта. Ламми добавил, что сейчас не время для разногласий в парламенте, и отметил правоту премьер-министра Риши Сунака, который заявил, что не исключает предоставление любой военной помощи Украине. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. Накануне в ходе визита Владимира Зеленского в Лондон британский премьер Сунак заявил, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность. Он добавил также, что "Запад себя полностью дискредитировал во всех аспектах происходящего сейчас на Украине, неразличимы никакие ростки здравого смысла ни в одной из столиц государств, входящих в НАТО и ЕС".
https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html
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украина, россия, великобритания, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, В мире
14:29 09.02.2023
 
Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей

Ламми: британские истребители не должны использоваться в воздушном пространстве России

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Британские истребители в случае их поставки Киеву не должны использоваться в воздушном пространстве России, заявил в четверг британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми.
"Вопрос для международного сообщества заключается в том, чтобы на этом этапе не делать ничего, что скорее считается наступательным, а не оборонительным, и что приведет к использованию истребителей в самом российском воздушном пространстве, и эти гарантии должны быть предоставлены", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
По словам министра, необходимо найти правильный баланс между занятием оборонительной позиции и не использованием вооружения для наступлений во избежание эскалации конфликта.
Ламми добавил, что сейчас не время для разногласий в парламенте, и отметил правоту премьер-министра Риши Сунака, который заявил, что не исключает предоставление любой военной помощи Украине.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. Накануне в ходе визита Владимира Зеленского в Лондон британский премьер Сунак заявил, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине.
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Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность. Он добавил также, что "Запад себя полностью дискредитировал во всех аспектах происходящего сейчас на Украине, неразличимы никакие ростки здравого смысла ни в одной из столиц государств, входящих в НАТО и ЕС".
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