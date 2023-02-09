https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850854270.html

Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей

Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей - РИА Новости, 09.02.2023

Оппозиция в Британии выдвинула условие для поставки Украине истребителей

Британские истребители в случае их поставки Киеву не должны использоваться в воздушном пространстве России, заявил в четверг британский министр иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T14:29

2023-02-09T14:29

2023-02-09T14:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Британские истребители в случае их поставки Киеву не должны использоваться в воздушном пространстве России, заявил в четверг британский министр иностранных дел так называемого теневого кабинета Дэвид Ламми. По словам министра, необходимо найти правильный баланс между занятием оборонительной позиции и не использованием вооружения для наступлений во избежание эскалации конфликта. Ламми добавил, что сейчас не время для разногласий в парламенте, и отметил правоту премьер-министра Риши Сунака, который заявил, что не исключает предоставление любой военной помощи Украине. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства, сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. Накануне в ходе визита Владимира Зеленского в Лондон британский премьер Сунак заявил, что не исключает никакой вариант оказания военной помощи Украине. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность. Он добавил также, что "Запад себя полностью дискредитировал во всех аспектах происходящего сейчас на Украине, неразличимы никакие ростки здравого смысла ни в одной из столиц государств, входящих в НАТО и ЕС".

https://ria.ru/20230209/ukraina-1850824573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, великобритания, в мире