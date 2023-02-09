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Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине
Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
специальная военная операция на украине
цены на нефть
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жозеп боррель
кая каллас
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. "У Эстонии нет истребителей, решение за другими демократическими государствами принимать такие решения. Но с моей точки зрения, все должны делать, что могут. Цена промедления и задержек растет. Поэтому я думаю, что те страны, которые могут (поставлять истребители Украине), сделают это", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Киева. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выразили уверенность, что лидеры стран ЕС договорятся наращивать военную и финансовую поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине
Премьер Каллас: у Эстонии нет истребителей для ВСУ, но другие страны ЕС могут их поставить