https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850815786.html

Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине

Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине

Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

2023-02-09T12:57

специальная военная операция на украине

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кая каллас

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БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. "У Эстонии нет истребителей, решение за другими демократическими государствами принимать такие решения. Но с моей точки зрения, все должны делать, что могут. Цена промедления и задержек растет. Поэтому я думаю, что те страны, которые могут (поставлять истребители Украине), сделают это", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Киева. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выразили уверенность, что лидеры стран ЕС договорятся наращивать военную и финансовую поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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