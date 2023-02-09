Рейтинг@Mail.ru
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850815786.html
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине - РИА Новости, 09.02.2023
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине
Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T12:57
2023-02-09T12:57
специальная военная операция на украине
цены на нефть
украина
россия
эстония
жозеп боррель
кая каллас
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/44/1549484492_418:0:4059:2048_1920x0_80_0_0_42b5be912d97a677d582b46d1abb67ba.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС. "У Эстонии нет истребителей, решение за другими демократическими государствами принимать такие решения. Но с моей точки зрения, все должны делать, что могут. Цена промедления и задержек растет. Поэтому я думаю, что те страны, которые могут (поставлять истребители Украине), сделают это", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Киева. Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выразили уверенность, что лидеры стран ЕС договорятся наращивать военную и финансовую поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850810093.html
украина
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154948/44/1549484492_873:0:3604:2048_1920x0_80_0_0_b9dfad9bf19eaa5c6cb282a6712e8972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, россия, эстония, жозеп боррель, кая каллас, евросоюз, нато, евросовет, шарль мишель, в мире
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Украина, Россия, Эстония, Жозеп Боррель, Кая Каллас, Евросоюз, НАТО, Евросовет, Шарль Мишель, В мире
12:57 09.02.2023
 
Премьер Эстонии предложила странам ЕС поставить истребители Украине

Премьер Каллас: у Эстонии нет истребителей для ВСУ, но другие страны ЕС могут их поставить

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель военно-воздушных сил Германии
Истребитель военно-воздушных сил Германии
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель военно-воздушных сил Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Премьер Эстонии Кайя Каллас заявила, что у ее страны нет истребителей для Украины, но поддержала поставки такой техники другими странами ЕС.
"У Эстонии нет истребителей, решение за другими демократическими государствами принимать такие решения. Но с моей точки зрения, все должны делать, что могут. Цена промедления и задержек растет. Поэтому я думаю, что те страны, которые могут (поставлять истребители Украине), сделают это", - сказала она перед началом в Брюсселе саммита ЕС, на котором будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Киева.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель и глава Евросовета Шарль Мишель выразили уверенность, что лидеры стран ЕС договорятся наращивать военную и финансовую поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
12:48Специальная военная операция на Украине
Премьер Польши заявил, что не будет первым передавать Киеву истребители
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьУкраинаРоссияЭстонияЖозеп БоррельКая КалласЕвросоюзНАТОЕвросоветШарль МишельВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала