https://ria.ru/20230209/istrebiteli-1850810093.html

Премьер Польши заявил, что не будет первым передавать Киеву истребители

Премьер Польши заявил, что не будет первым передавать Киеву истребители - РИА Новости, 09.02.2023

Премьер Польши заявил, что не будет первым передавать Киеву истребители

Польша готова передавать Украине истребители, но не будет делать это "в первых рядах", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T12:48

2023-02-09T12:48

2023-02-09T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Польша готова передавать Украине истребители, но не будет делать это "в первых рядах", заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, прибыв в Брюссель на саммит Евросоюза. "Наша позиция здесь однозначная. Мы можем действовать только и исключительно в рамках НАТО. Если будет принято такое решение, то мы не будем первыми, кто передаст истребители", - сказал Моравецкий. При этом он заявил, что Польша не отказывается передавать Украине истребители, но только после стран, которые имеют больше самолетов. "Мы будем положительно отвечать на это при условии, что те, у кого этих истребителей больше всего, имеют самые современные, смогут их передать Украине. Только в такой последовательности я представляю себе эту тему. В другой последовательности Польша не будет в первых рядах, потому что у нас недостаточно истребителей, поэтому мы заказали новые F-35", - сказал Моравецкий. "Наша безопасность тут на первом месте, а в данном случае мы не можем допустить ослабления нашей безопасности", - заключил он. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. Президент США Джо Байден ранее ответил "нет" на вопрос журналистов, будут ли украинским военным поставлены F-16. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230201/polsha-1849001565.html

https://ria.ru/20230126/polsha-1847540249.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, нато, ситуация в днр и лнр